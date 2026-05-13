Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

Автор: Оксана Мочалова

В регионе впервые сократился разрыв спроса и предложения

В Новосибирской области впервые за несколько лет дефицит IT-специалистов пошёл на спад. Если три года назад компании одновременно искали 2,5–3 тысячи человек, то теперь динамика вакансий и резюме пересеклась в сторону снижения разрыва. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По его словам, изменить ситуацию в регионе помогли федеральные проекты по профориентации школьников, рост интереса к ЕГЭ по информатике и увеличение контрольных цифр приёма в вузы. В области IT-специалистов готовят 10 вузов и 14 колледжей, где учатся 27 тысяч студентов.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров уверен, что на сокращение дефицита кадров оказали влияние увеличение бюджетных мест в учебных заведениях и перераспределение кадров после ужесточения экономической политики. Малые IT-компании столкнулись с трудностями, а их сотрудники перешли в крупные корпорации.

— Искусственный интеллект до сих пор — это генеративный, а есть промышленный. Рынок беспилотников, киберфизических систем пока не освоен. Потребуется много людей, — предупредил Макаров.

По оценкам властей, стране дополнительно потребуется около миллиона IT-специалистов.

Валентин Макаров отметил, что школы остаются самым слабым звеном в системе подготовки кадров из-за низких зарплат учителей информатики.

Сергей Цукарь уточнил, что в Новосибирской области для лучших учителей информатики в школах и преподавателей IT-дисциплин в колледжах введены специальные выплаты. Их также получают  преподаватели федеральных и региональных колледжей.

Ранее редакция сообщала, что айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме
Новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета

Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Автор: Юлия Данилова

Объем рекламного рынка в Новосибирске в 2025 году составил 6,38 млрд рублей. Город вошел в топ крупнейших рекламных рынков России (5 место, без учета Москвы), говорится в аналитике, опубликованной Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР). По сравнению с 2025 годом, объем рынка в городе сократился на 2%.

Наибольшую долю ожидаемо заняла реклама в интернет-сервисах — 3,5 млрд рублей (на уровне 2024 года). Еще 1,6 млрд пришлось на наружку (на уровне 2024 года), 1,01 млрд — на видеорекламу (в 2024 — 1,06 млрд), и 270 млн на рекламу на радио (325 млн). То есть, за год расходы рекламодателей на размещение рекламы на радио и ТВ в области сократились.

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение АО «Трансервис» девелопера и депутата регионального парламента Александра Бойко на строительство банного комплекса для оказания населению или организациям бытовых услуг. Объект должен быть введен в эксплуатацию до мая 2028 года.

Как отмечается в документе, объект будет расположен в Заельцовском районе на улице Победы, рядом с Заельцовским бором. Там же расположен многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который возводит другая компания Бойко — ГК TS Group.

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Автор: Юлия Данилова

На 13 мая карантин по заразной болезни сельскохозяйственных животных по распоряжению губернатора отменен в следующих населенных пунктах Новосибирской области:

С 15 мая планируется снятие карантина в селе Гнедухино Баганского района, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Новосибирской области.

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

В середине апреля представители Новосибирской области посетили мусороперерабатывающий завод в Томске. Работы на площадке начались в 2024 году, а запуск проекта состоялся в марте 2025, то есть через год. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

—  Мощность входного потока комплекса —  до 250 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Он работает с отходами трёх муниципалитетов: Томска, Северска и Томской агломерации. Поставщиком оборудования выступил «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который при взаимодействии с «Хусманн Русс», также производил оборудование для мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе и Можайске, — пояснил министр.

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области регистрирует увеличение числа корпоративных споров: в 2025 году поступило 492 соответствующих исковых заявления. Это на 14,4% больше, чем годом ранее.

За прошедший год суд рассмотрел 523 дела, которые относятся к указанной категории конфликтов — рост на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные Арбитражный суд Новосибирской области предоставил в ответ на запрос Infopro54.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

