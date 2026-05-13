Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

В Новосибирской области впервые за несколько лет дефицит IT-специалистов пошёл на спад. Если три года назад компании одновременно искали 2,5–3 тысячи человек, то теперь динамика вакансий и резюме пересеклась в сторону снижения разрыва. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По его словам, изменить ситуацию в регионе помогли федеральные проекты по профориентации школьников, рост интереса к ЕГЭ по информатике и увеличение контрольных цифр приёма в вузы. В области IT-специалистов готовят 10 вузов и 14 колледжей, где учатся 27 тысяч студентов.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров уверен, что на сокращение дефицита кадров оказали влияние увеличение бюджетных мест в учебных заведениях и перераспределение кадров после ужесточения экономической политики. Малые IT-компании столкнулись с трудностями, а их сотрудники перешли в крупные корпорации.

— Искусственный интеллект до сих пор — это генеративный, а есть промышленный. Рынок беспилотников, киберфизических систем пока не освоен. Потребуется много людей, — предупредил Макаров.

По оценкам властей, стране дополнительно потребуется около миллиона IT-специалистов.

Валентин Макаров отметил, что школы остаются самым слабым звеном в системе подготовки кадров из-за низких зарплат учителей информатики.

Сергей Цукарь уточнил, что в Новосибирской области для лучших учителей информатики в школах и преподавателей IT-дисциплин в колледжах введены специальные выплаты. Их также получают преподаватели федеральных и региональных колледжей.

