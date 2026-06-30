Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Крупный ретейлер Х5 (в компанию входят сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») приостановил поставки продукции компании «Ферреро Руссия». Решение связано с необоснованным повышением отпускных цен на товары под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и другие.
Текущий запас продукции «Ферреро» в торговых точках Х5 рассчитан примерно на месяц.
Ключевые факторы, повлиявшие на разрыв партнёрства:
- Низкий уровень прибыли производителя относительно доходности ретейлера.
- Несоответствие финансовых условий сделки.
- Отказ производителя изменить коммерческие договорённости.
По словам представителей компании, текущие коммерческие условия не позволяют предложить товары производителя по доступной цене для большинства покупателей. Уровень доходности, заложенный в отпускные цены производителя, значительно превышает рентабельность ретейлера.
— Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразным, — отметили в пресс-службе компании изданию ТАСС.
Представители Х5 подчеркнули, что неоднократно предлагали партнёру конструктивные решения по урегулированию ситуации, однако не получили поддержки. При этом ретейлер остаётся открытым к диалогу и готов возобновить поставки при достижении справедливых коммерческих условий.
Ранее редакция сообщала о том, что более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область.