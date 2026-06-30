Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Крупный ретейлер Х5 (в компанию входят сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») приостановил поставки продукции компании «Ферреро Руссия». Решение связано с необоснованным повышением отпускных цен на товары под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и другие.

Текущий запас продукции «Ферреро» в торговых точках Х5 рассчитан примерно на месяц.

Ключевые факторы, повлиявшие на разрыв партнёрства:

Низкий уровень прибыли производителя относительно доходности ретейлера.

Несоответствие финансовых условий сделки.

Отказ производителя изменить коммерческие договорённости.

По словам представителей компании, текущие коммерческие условия не позволяют предложить товары производителя по доступной цене для большинства покупателей. Уровень доходности, заложенный в отпускные цены производителя, значительно превышает рентабельность ретейлера.

— Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразным, — отметили в пресс-службе компании изданию ТАСС.

Представители Х5 подчеркнули, что неоднократно предлагали партнёру конструктивные решения по урегулированию ситуации, однако не получили поддержки. При этом ретейлер остаётся открытым к диалогу и готов возобновить поставки при достижении справедливых коммерческих условий.

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