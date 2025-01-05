Кадровые перестановки, которые произошли в Новосибирской области в 2024 году

Мэрия Новосибирска

Главным политическим событием в Новосибирске в 2024 года стали выборы мэра по новой схеме, так как в 2023 году депутаты приняли решение об отмене прямых выборов главы города. Изначально документы на конкурс подал 21 кандидат. Однако, на финишную прямую вышли лишь двое: вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев. Интрига исчезла еще накануне голосования: с дистанции сошел ключевой конкурент Кудрявцева — вице-губернатор Роман Теленчинов. Кроме того, накануне внеочередной сессии кандидатуру Максима Кудрявцева публично поддержали партии КПРФ и «Единая Россия», которые составляют большинство в горсовете, так что сессия, по сути, оказалась формальностью. При этом новый мэр де-факто остался членом команды регионального правительства и никакие политические аспекты на его позицию не повлияли.

С приходом Максима Кудрявцева в апреле 2024 года началась череда кадровых перестановок. С апреля по декабрь 2024 года в мэрии прошло более 20 назначений, в том числе сменились пять из семи вице-мэров. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста Анатолия Локтя городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. Его сменил Евгений Попантонопуло.

Затем из правительства Новосибирской области в мэрию перешел Максим Останин, а Ксения Антонова стала заместителем мэра, начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики. Она сменила на этом посту Анну Терешкову, которая объявила о своем уходе из мэрии в июне.

Также в июне Иосиф Кодалаев был назначен начальником транспортного департамента мэрии В этой должности он пробыл всего четыре месяца и в ноябре назначен первым заместителем мэра Новосибирска. По словам мэра, Кодалаев смог доказать свой профессионализм в ходе восстановления движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам, а также участвовал в оперативном устранении аварий на теплосетях. Департамент возглавил Валерий Жарков.

Следующим кадровым решением стало назначение Евгения Улитко заместителем мэра – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Предыдущий начальник департамента Алексей Кондратьев покинул пост по собственному желанию 16 сентября. Информация о его возможном уходе обсуждалась в кулуарах несколько месяцев.

Не дожидаясь увольнения, о своем желании уйти заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, но доработать плановый срок до 5 июня ему не удалось — 3 июня к нему нагрянули силовики с обыском. По данным следствия, Виталий Витухин участвовал в процессе передачи земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной собственности в частную. Ущерб, нанесённый муниципалитету, оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено несколько уголовных дел.

Еще один член команды экс-мэра Анатолия Локтя, глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев перешел в «Сибирскую генерирующую компанию». В июне на должность руководителя департамента ЖКХ и энергетики был приглашен директор МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска Дмитрий Зайков.

Новые должности в мэрии и правительстве региона получили несколько служащих прокуратуры. В августе директором «Городского центра наружной рекламы» назначен Андрей Павловский, который перешел из Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В мае мэрия Новосибирска нашла в прокуратуре главу департамента правовой и кадровой работы Сергея Копырина, а затем начальника управления художественного облика города Алексея Ярика. Замминистром природы Новосибирской области назначен бывший прокурор района Дмитрий Цуканов.

Кроме того, в этом году кадровая рокировка прошла практически во всех муниципальных предприятиях Новосибирска. Например, в МКУ «Гормост», учредителем которого является департамент транспорта мэрии, руководитель менялся четырежды. Должность была ваканта с декабря 2023 года, после ухода по собственному желанию Константина Васильева. В марте 2024 года он был арестован. За три месяца кресло руководителя «Гормоста» примерили Иосиф Кодалаев, Виктор Слепец (в статусе и.о.), Александр Смирнов и Дмитрий Бурилов (в статусе и.о.). В октябре структуру мэрии возглавил начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов. В конце декабря на экс-директора «Гормоста» было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, кадровые изменения произошли в руководстве еще двух муниципальных организаций: муниципального предприятия «Горзеленхоз» и муниципального автономного учреждения «Дирекция городских парков». Руководителем «Горзеленхоза» стал Станислав Веремьёв (ранее начальник отдела организационного обеспечения деятельности первого заместителя мэра), МАУ «Дирекция городских парков» — Вадим Полещук (с января 2020 года занимал пост начальника управления по благоустройству общественных территорий).

Не обошлось и без кадровых перестановок среди глав районов города. Первым написал заявление об уходе в отставку в связи с выходом на пенсию глава Центрального округа (отвечает за Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы Новосибирска) Сергей Канунников. В июле на этот пост приглашен Владимир Захаров, который был директором бердского муниципального учреждения «Управление ЖКХ».

В сентябре главой Дзержинского района назначен Константин Соболев. Он сменил на этом посту Александра Рудских, который в июле этого года ушел в отпуск «с последующим увольнением» и возглавил ПАО «Тяжстанкогидропресс» .

Также был уволен глава Октябрьского района Александр Колмаков (проработал в мэрии более 10 лет). 15 июля руководителем района назначен Федор Каравайцев.

Правительство Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области в этом году также прошли существенные кадровые перемены. Одним из самых значимых является уход вице-губернатора Сергея Сёмки. Он проработал в областной власти 30 лет. Последние 10 лет курировал сферу ЖКХ и промышленности. В кулуарах считали, что одной из причин ухода Сёмки могут быть провалы по мусорной реформе.

На фоне ухода Сергея Сёмки активизировались разговоры о возможном переходе в правительство первого заммэра Олега Клемешова. Именно ему прочили это место. 31 октября Клемешов объявил об уходе по собственному желанию. С 1 ноября он был назначен на должность заместителя губернатора Новосибирской области и члена правительства вместо Сергея Сёмки.

В начале сентября вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов, который ранее был вице-мэром, а после министром образования, вступил в должность ректора Новосибирского государственного педуниверситета. Своим уходом он запустил кадровые перестановки и структурные изменения в правительстве Новосибирской области.

Через несколько дней Андрей Травников объявил о назначении бывшего министра здравоохранения Константина Хальзова на должность замгубернатора Новосибирской области. В ноябре на его место был назначен главврач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. В декабре он утратил приставку и.о., поскольку Минздрав РФ согласовал его кандидатуру. Именно ему предстоит доводить до конца строительство поликлиник по ГЧП. Константин Хальзов, ранее занимавший пост министра, в сентябре пошёл на повышение и стал вице-губернатором. В новом статусе он продолжает курировать Минздрав, а также Минсоцтруда.

На должность замгубернатора также назначена первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова. В её ведении деятельность Минобразования, департамента молодежной политики и Минспорта.

Чуть позже в правительстве также был утвержден на должность министра строительства — Дмитрий Богомолов. Его кандидатуру на сентябрьской сессии согласовали депутаты Заксобрания.

В октябре стало известно, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области и переходит на должность в аппарате президента Российской Федерации. Одним из наиболее вероятных преемников Клюзова сразу же назывался мэр города Бердска Роман Бурдин (ранее он был замминистра региональной политики). В середине декабря он подписал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий на посту главы Бердска и через несколько дней официально возглавил министерство.

Также в середине декабря стало известно, что Сергей Федорчук покидает пост руководителя департамента молодёжной политики. Эта структура была создана летом 2023 года, и он стал первым ее руководителем. До этого Федорчук возглавлял министерство образования.

Стоит отметить, что на протяжении всего года неоднократно возникали слухи о возможном уходе губернатора Андрея Травникова. В качестве потенциальных приемников назывались местные, инорегиональные, а также федеральные кадры. Как он отметил на годовой пресс-конференции, за 7 лет работы в Новосибирской области такие разговоры возникают с периодичностью 2 раза в год: весной и осенью. Весной его обычно «должны снять за упущения в работе», а осенью «должны отправить на повышение на федеральную должность за хорошие результаты в выполненной работе».

Горсовет и Заксобрание Новосибирской области

На июльской сессии регионального парламента глава комиссии по этике регионального парламента депутат Валерий Ильенко сообщил, что главой фракции ЛДПР в Заксобрании стала Екатерина Белькова. Белькова получила мандат на февральской сессии регионального парламента вместо Анастасии Андроновой, которая в декабре 2023 года подала заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента.

В сентябре, в единый день голосования в регионе прошли 18 избирательных кампаний по дополнительным региональным и муниципальным выборам, замещению подлежали 28 депутатских мандатов.

Так, определился победитель на выборах депутата Совета депутатов Заксобрания по одномандатному округу №3, к которому приписаны жители Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области. Оно освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. В выборах приняли участие шесть кандидатов от политических партий.

Также определился новый депутат горсовета по 45 округу (Академгородок: верхняя зона, часть микрорайона «Щ» и «Д», поселок Кирова, поселок Геологов), который пришел на место Натальи Пинус. Она сложила полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия. В борьбе за мандат приняли участие 8 кандидатов, из 13 подавших документы. Победитель — Ерлан Байжанов (КПРФ).

В этом году досрочно лишились полномочий депутат горсовета по 46-му округу Светлана Каверзина* (внесена Минюстом в список иноагентов в марте 2024 года) и депутат по 25-му округу Антона Картавина* (внесен Минюстом в список иноагентов в феврале 2024 года). На октябрьской сессии горсовета депутаты приняли решение о внесении изменений в устав города Новосибирска. 7 ноября спикер горсовета уведомил депутатов-иноагентов о прекращении их полномочий с 11 ноября. Также были расторгнуты трудовые отношения с их помощниками.

Меньше чем за две недели до Нового года сдал мандат депутата председатель комитета по бюджетной, налоговой политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев. Он объяснил этот шаг необходимостью сосредоточиться на предприятии (АО «Новосибирскавтодор» —Ред.). Также Николаева вывели из состава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте (после его ухода составила 45 человек). После ухода Николаева, председателем комитета на профессиональной основе избрана вице-спикер по экономике Ирина Диденко.

Партийная ориентация

В феврале председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, проработав полтора созыва беспартийным, определился с партийной ориентацией и принял решение вступить в «Единую Россию». О готовности вступить в ряды «ЕР» он заявлял еще в 2015 году. Шимкив возглавил партийную фракцию в региональном парламенте. На должности руководителя он сменил Андрея Панферова, который занял позицию первого заместителя главы фракции.

В начале декабря экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила статус члена Общественного совета при Законодательном собрании по инициативе ЛДПР. Позже она не только присоединилась к партии ЛДПР, но и получила должность руководителя аппарата реготделения партии по взаимодействию с органами государственной власти. В ЛДПР также вошли депутат горсовета Ростислав Антонов, известный в Новосибирске девелопер Александр Бойко и президент спорт-клуба «Динамэкс» Андрей Ковалев. Руководство партии заявило о намерениях перезапустить местные отделения партии в районах Новосибирской области.

Не обошлось и без партийных перебежчиков. В конце декабря вице-спикер городского совета Новосибирска, бывший руководитель фракции ЛДПР Евгений Лебедев вступил в партию «Единая Россия», за счет чего фракция «Единой России» выросла до 33 человек.

В конце декабря сессия регионального парламента «отправила на повышение» Андрея Панферова, который был единогласно избран на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Ожидается, что он сдаст мандат в январе 2025 года.

Администрации районов области

В январе Глава Баганского района и доброволец СВО Александр Тарасов принял решение о досрочном сложении полномочий. Осенью 2022 года он вызвался добровольцем на спецоперацию. Должность главы занимал около года. Победителем конкурса по отбору кандидатур на должность главы стал Алексей Воличенко. Именно он исполнял обязанности главы района с января текущего года. Вторым кандидатом на пост главы стал заместитель главы администрации Карасукского района Дмитрий Яковлев.

В мае 2024 года депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за преобразование с января 2025 года Карасукского, Маслянинского и Татарского районов в муниципальные округа. В конце ноября в них были подведены итоги конкурсов среди кандидатов на пост глав местных администраций. В Карасукском муниципальном округе победителем стал директор «МУП» Коммунальщик» Вячеслав Кулаков, главой Маслянинского муниципального округа — Вячеслав Ярманов, а главой Татарского округа — Юрий Вязов.

Культура

Летом 2024 года в Новосибирском музыкальном театре разгорелся скандал, а в начале декабря Леонид Кипнис, который руководил театром с 1995 года, объявил о своей отставке. Через несколько дней в редакцию Infopro54 пришло письмо, в котором коллектив учреждения просит губернатора Новосибирской области Андрея Травникова разобраться в ситуации с увольнением директора и художественного руководителя Леонида Кипниса. По их словам, все обвинения в адрес Кипниса носят заказной характер и должны быть прекращены.

В ноябре экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заняла пост директора Новосибирской филармонии.

Ранее редакция сообщала, что стал известен КПД новосибирских депутатов в Госдуме по итогам 2024 года. Представители региона не вошли в Топ-50 и Топ-народного голосования.