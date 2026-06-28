Иркутский губернатор попросил силовиков заняться топливными спекулянтами

Многокилометровые очереди на заправках Иркутской области, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем. Многие пытаются залить топливо в канистры впрок, и это также задерживает очередь. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном телеграм-канале.

— К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы, — подчеркнул Кобзев.

Иркутский губернатор отметил, что дефицит топлива в регионе составляет 80% и его продает только сеть «Роснефти». Для решения этого вопроса он в течение нескольких последних дней работал в правительстве РФ, Минэнерго РФ и Совете Федерации.

— Мы предлагаем компенсировать дефицит топлива за счет «Роснефти». Нужно заключить дополнительные соглашения и использовать инфраструктуру независимых АЗС для продажи топлива, в том числе, от «Роснефти». Обсуждаются два варианта: приобретение необходимого объема топлива и размещение его на независимых АЗС или агентский договор, когда «Роснефть» продает топливо на другой инфраструктуре с ограничением по цене (как на АЗС компании), — отметил Кобзев.

По его словам, переговоры идут сложно. Сейчас 11 компаний, которые входят в ассоциацию независимых АЗС, дали свои предложения «Роснефти», чтобы согласовать их в центральном аппарате компании.

— Задача штаба завершить подписание этих соглашений, дать топливо на независимые АЗС и осуществить розничную продажу населению. В течение ближайших 10 дней мы хотели бы полностью урегулировать коммерческое решение вопроса и снизить дефицит, — резюмировал Кобзев.

Напомним, Иркутская область одной из первых в Сибири ввела лимиты на отпуск топлива на АЗС.

По данным ФАС, в регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Также в регионах развернута борьба со спекулянтами.

Ранее редакция приводила комментарий губернатора Новосибирской области о том, что на региональном уровне потребители обеспечены топливом. В области также разрешено заливать бензин в канистры до 10 литров для нужд дачников.