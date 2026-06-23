В День города в центре Новосибирска запретят электросамокаты

В центральной части Новосибирске 28 июня, в День города, ограничат использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом объявил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

Главная цель — обеспечить безопасность горожан во время праздничных мероприятий и снизить риски в местах массового скопления людей.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что с 3:00 утра до 00:00 движение всех видов транспорта и средств индивидуальной мобильности будет запрещено на Красном проспекте и прилегающих улицах. Кроме того, в зонах проведения праздника будет запрещено оставлять электросамокаты.

В этот день расписание общественного транспорта будет изменено. Из-за перекрытия Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Кирова некоторые маршруты будут перенаправлены на Советскую и Гоголя.

Напомним, с 23 июня в городе будет ограничено движение автомобилей по улице Ленина. Участок дороги от площади Ленина до Советской закрыли для машин до 1 июля. Улица стала пешеходной на время праздника.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске.