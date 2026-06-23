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Общество

В День города в центре Новосибирска запретят электросамокаты

Автор: Артем Рязанов

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Это связано с обеспечением безопасности горожан во время праздничных мероприятий

В центральной части Новосибирске 28 июня, в День города, ограничат использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом объявил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

Главная цель — обеспечить безопасность горожан во время праздничных мероприятий и снизить риски в местах массового скопления людей.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что с 3:00 утра до 00:00 движение всех видов транспорта и средств индивидуальной мобильности будет запрещено на Красном проспекте и прилегающих улицах. Кроме того, в зонах проведения праздника будет запрещено оставлять электросамокаты.

В этот день расписание общественного транспорта будет изменено. Из-за перекрытия Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Кирова некоторые маршруты будут перенаправлены на Советскую и Гоголя.

Напомним, с 23 июня в городе будет ограничено движение автомобилей по улице Ленина. Участок дороги от площади Ленина до Советской закрыли для машин до 1 июля. Улица стала пешеходной на время праздника.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : день города

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Новосибирцам, пострадавшим от взрыва газа, ищут временное жильё

Половина новосибирцев хотели бы «оживить» умерших родственников с помощью ИИ

Автор: Юлия Данилова

Половина новосибирцев (58%) жалеют, что у них нет видео с покойными близкими. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HONOR*.

Большинство (43,5%) мечтают о фото с близкими, которых больше нет с нами. В топе популярных запросов на «оживление» также свои собственные детские фото (38,9%), старые фото с друзьями (29%), свадебные фото родственников (26%) и фото ушедших из жизни домашних питомцев (23,7%). Еще 19,1% готовы к «оживлению» исторических фото знаменитостей или предков, которых никогда не знали.

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Трансграничные переводы физлиц в России предлагают обложить 3% сбором

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает ввести обязательный платеж в размере 3% с каждого трансграничного перевода денежных средств физическими лицами. При этом операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанные с их коммерческой деятельностью, из-под действия нормы выводятся. Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Бюджетный кодекс РФ.

Предполагается, что удерживать новый сбор и перечислять его в федеральный бюджет должны операторы по переводу денежных средств. По сути, механизм будет напоминать взимание стандартной комиссии за перевод, только направляться эти деньги пойдут не платежным системам, а в казну. Отмечается, что конкретный размер платежа впоследствии определит Правительство РФ, но он не сможет превысить 3% от переводимой суммы.

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НГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебно‑научного центра

Автор: Артем Рязанов

23 июня мэрия Новосибирска выдала Новосибирскому государственному университету (НГУ) разрешение на ввод в эксплуатацию четырёхэтажного здания на проспекте Академика Коптюга (Советский район). Это новый учебно‑научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана — часть кампуса в Академгородке.

Площадь здания превышает 12,6 тыс. кв. метров, оно рассчитано на одновременное пребывание до 550 человек.

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Новосибирцам, пострадавшим от взрыва газа, ищут временное жильё

Автор: Артем Рязанов

Три семьи ищут временное жильё, а ещё одиннадцать обратились за социальной поддержкой после взрыва дома на улице Народной, 57 в Новосибирске. Об этом рассказал глава Калининского района Герман Шатула.

— Все жители были опрошены на предмет предоставления временного жилья. На сегодня обратились четыре семьи, одна пока отказалась, а три — в работе. 11 семей обратились за социальной поддержкой и адресной помощью для приобретения предметов первой необходимости, — цитирует его пресс-центр мэрии.

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Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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Трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска наконец-то планирует начать работу по строительству трамвайных путей вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала «Восточный». Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— Завершена подготовка документации. Мы уже получили замечания экспертизы, отработали их, ждём положительного заключения. На 2026 – 2027 годы у нас предусмотрено финансирование. То есть, в течение двух лет мы должны открыть движение трамвая до вокзала, — отметил чиновник.

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