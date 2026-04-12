Минтранс требует от строителя четвертого моста в Новосибирске 10 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало иск в Арбитражный суд региона против «Сибирской концессионной компании» на сумму 10 млн рублей. В пресс-службе ведомства сообщили, что основанием для иска стали нарушения сроков строительства четвёртого моста через Обь.

— Возникновение задолженности и подача искового заявления в Арбитражный суд Новосибирской области связаны с нарушением графика строительных работ по концессионному соглашению. Сторонами были приняты меры по досудебному урегулированию спора, по результатам которого принято решение о передаче спора на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области, — сообщили в Минтрансе изданию РБК Новосибирск.

Концессионное соглашение между региональным Министерством транспорта и «Сибирской концессионной компанией» было подписано в 2017 году. Первоначально планировалось завершить строительство моста к концу 2022 года, однако сроки были перенесены. По последним данным, стоимость проекта составляет 46,7 млрд рублей. Согласно информации с портала «Национальные проекты России», все работы, включая строительство развязок, будут завершены к декабрю 2027 года. Когда будет открыто движение по основному ходу моста, на левобережной развязке будет доступно 12 съездов из запланированных 25.

