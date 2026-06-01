Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Есть шанс, что для региона создание комплексов обойдется дешевле, чем первоначальный проект

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

— Изменение сроков связано с выработкой и согласованием оптимальной для текущих макроэкономических условий финансово-экономической модели для реализации проектов, — отметили в ведомстве.

Напомним, в мае на комитете по ЖКХ регионального парламента выяснилось, что Новосибирская область изучает более дешевый вариант «мусорной» концессии. Такое решение было принято после визита делегации региона на мусороперерабатывающий завод, построенный в Томске.

—  Томск реализовывал проект через бюджетное финансирование. Затраты составили около 5,3 млрд рублей — у нас 10,7 млрд на один комплекс. Но у нас в проекте также заложено производство РДФ-топлива (из отходов). Если использовать оборудование «Хусманн Рус» для производства такого топлива, то получился около 7 млрд за один комплекс. Разница примерно в 3 млрд, —  констатировал министр ЖКХ региона Евгений Назаров.

Между тем для мусорного полигона на правом берегу снова предлагают выбрать другой участок. Для оперативного взаимодействия с жителями власти решили создать рабочую группу.

Ранее редакция сообщала о том, что 19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В Новосибирской области с начала года наблюдается увеличение спроса на подержанные кроссоверы и внедорожники на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте составляет 2,4 млн рублей.

Среди брендов особенно значительный рост спроса показали Volkswagen (+50%), Lexus (+37%), Hyundai (+34%) и Mitsubishi (+33%).

Современная медиасфера находится под влиянием бурного развития цифровых технологий, молниеносного распространения информации и возрастающих потребностей аудитории. В связи с этим актуальность приобретают мультиформатные материалы, гармонично сочетающие текст, видеоряд, визуальные элементы, аудио и вовлекающие интерактивные компоненты. Успешность подобных начинаний напрямую зависит от умения автора мастерски использовать инструментарий, глубоко понимать ожидания общества и создавать контент, отвечающий высоким стандартам качества и практической применимости.

На конкурсе «Сибирь.ПРО» уже второй год подряд открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», посвященная цифровым публикациям и комплексным проектам. Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет (ТГУ). Высшая школа журналистики ТГУ зарекомендовала себя как один из ведущих образовательных центров, готовящих специалистов для современной медиаиндустрии. Этот университет выделяется среди российских вузов тем, что цифровая журналистика здесь является самостоятельным направлением обучения и практики, а не просто отдельной дисциплиной.

Депутаты Государственной думы предложили ввести социальный налоговый вычет за приобретение путевок в детские лагеря.

В понедельник в парламент будет внесен законопроект, предусматривающий такую меру поддержки. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на имеющийся у издания документ.

Больше 70 тысяч детских СберКарт оформили своим детям жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые четыре месяца 2026 года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом к окончанию учебного года число юных пользователей детских СберКарт достигло почти 600 тысяч человек.

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

