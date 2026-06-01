Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

— Изменение сроков связано с выработкой и согласованием оптимальной для текущих макроэкономических условий финансово-экономической модели для реализации проектов, — отметили в ведомстве.

Напомним, в мае на комитете по ЖКХ регионального парламента выяснилось, что Новосибирская область изучает более дешевый вариант «мусорной» концессии. Такое решение было принято после визита делегации региона на мусороперерабатывающий завод, построенный в Томске.

— Томск реализовывал проект через бюджетное финансирование. Затраты составили около 5,3 млрд рублей — у нас 10,7 млрд на один комплекс. Но у нас в проекте также заложено производство РДФ-топлива (из отходов). Если использовать оборудование «Хусманн Рус» для производства такого топлива, то получился около 7 млрд за один комплекс. Разница примерно в 3 млрд, — констатировал министр ЖКХ региона Евгений Назаров.

Между тем для мусорного полигона на правом берегу снова предлагают выбрать другой участок. Для оперативного взаимодействия с жителями власти решили создать рабочую группу.

Ранее редакция сообщала о том, что 19 марта концессии одобрили депутаты на сессии регионального парламента.