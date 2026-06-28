Запуск логистического центра Wildberry в Новосибирске ждут в августе

В Новосибирске готовится к запуску крупный логистический центр Wildberry. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании инвестиционного совета региона. Как уточнили редакции в корпорации, запуск ожидается в августе. Ранее в компании говорили об июле.

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн. По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

При этом Молчанова подняла еще один очень актуальный вопрос для резидентов ПЛП, среди которых много логистических компаний.

— Мы еще раз поднимаем вопрос о необходимости развития транспортной инфраструктуры и создания развязки на участках трассы федерального значения, — отметила она.

Напомним, еще в 2013 году сообщалось, что на пересечении двух автодорог — федеральной трассы М-51 «Байкал» и автодороги «1432 км а/д Байкал» — «ПЛП» планируется создать развязка по системе «Неполный клеверный лист». На тот момент, инвестиции в проект оценивались в 1,4 млрд рублей. Запуск объекта планировался в 2016 году. «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу УК ПЛП, сообщал, что финансирование строительства будет вестись из средств областного бюджета. Предполагалось, что развязка свяжет ПЛП с федеральной автомобильной трассой «Байкал» и обеспечит выход транспорта резидентов парка на сеть областных и местных дорог.

В пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог редакции Infopro54 пояснили, что землю под развязку не отвели и ее строительства нет в планах.

Стоит отметить, что с момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади в ПЛП на данный момент составляют 130 га.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с ПЛП создается Особая экономическая зона с большой долей логистической составляющей, то есть нагрузка на дороги в локации промышленно-логистического парка вырастет еще больше.