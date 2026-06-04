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Бизнес

Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

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Соответствующее соглашение подписано в ходе XXIX Петербургского экономического форума

Развивать сотрудничество в области операционного лизинга договорились СберБанк и компания «Экспомобилити». Подписи под соглашением в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума поставили председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор «Экспомобилити» Константин Рогов

Согласно достигнутым договорённостям, Сбер поможет лизинговой компании с внедрением технологий на основе генеративного искусственного интеллекта в практические бизнес-процессы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Внедрение искусственного интеллекта – это важный этап в развитии практически любой современной компании. Решения на базе GigaChat позволяют оптимизировать выполнение многих рутинных задач и повысить эффективность бизнеса. Надеемся, что наши совместные усилия помогут ускорить цифровую трансформацию всего рынка операционного лизинга».

Константин Рогов, генеральный директор ООО «Экспомобилити»:

«Операционный лизинг сегодня развивается как передовая модель корпоративной мобильности, в которой сочетаются сервисность, технологичность и высокая скорость принятия решений. Партнерство со Сбером дает нам возможность ускорить внедрение ИИ в ключевые процессы компании и вывести клиентский сервис на новый уровень. Для нас это инвестиция в будущее рынка, где конкурентоспособность все больше определяется качеством технологий и удобством продукта для клиента».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк. Автор фото: Анастасия Колчина

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер ПМЭФ банки

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