Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса — 7-8-22 этажа — и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.