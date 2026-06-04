Подрядчикам строительной отрасли в России обещают поддержку

На федеральном уровне обсуждается вопрос о мерах поддержки подрядчиков строительных организаций. В частности, об этом шла речь на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном Глушковым.

— Предметно остановились на необходимости разработки и введения дополнительных мер поддержки малого и среднего строительного бизнеса. Именно МСП составляют абсолютное большинство подрядных и субподрядных организаций, которые остаются наиболее чувствительными к изменениям в отрасли, — отметила пресс-служба ведомства.

Кроме того, Файзуллин поручил усилить мониторинг численности и текущего состояния подрядных организаций. На особом контроле ― организации, участвующие в реализации крупных федеральных и социально значимых проектов.

Напомним, для Новосибирской области тема финансового здоровья подрядных организаций также очень актуальна. По данным Новосибирскстата, просроченная кредиторская задолженность новосибирских застройщиков за два месяца 2026 года составила 20,2 млрд рублей. Их них 8 млрд девелоперы были должны поставщикам. Также отмечалось, что застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами, а кризис рынка новостроек переходит на смежные сферы.

Председатель областного отделения «Опоры России» Игорь Салов отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54, что подрядчики кредитуются на условиях обычного коммерческого кредитования, и никаких особых мер поддержки по этому ОКВЭД не существует, а льготы по ипотеке на них напрямую не распространяются.

— Мало того, большой процент подрядных организаций не подходит под критерии получения господдержки. Там есть масса нюансов, которые не позволяют им претендовать на участие в таких программах. Значит, нужно либо снижать условный порог входа в господдержку, либо ключевую ставку. И наконец, с 2026 года налоговая нагрузка на подрядчиков резко выросла. В основном это предприятия с годовой выручкой более за 20 млн рублей, а значит, у них появился НДС, необходимость привлечения профессионального бухгалтера, перестройки своих бизнес-процессов, что приводит к росту затрат, — перечисляет собеседник редакции.

Кроме того, по его словам, в 2026 году произошло повышение акцизов, коммунальных платежей, расходов на размещение рекламы, то есть неналоговых платежей. Вкупе с ростом налогов это все выглядит очень печально для подрядного бизнеса.

Игорь Салов также подчеркивает, что подрядчики полностью зависят от финансового здоровья их заказчиков, то есть крупных и средних застройщиков.

— Сегодня все застройщики столкнулись со снижением спроса. Далее идут высокая ключевая ставка, недоступные кредиты, дефицит квалифицированных кадров. Чтобы решить эти проблемы, нужно стимулировать покупательский спрос. В строительной отрасли это можно делать только через ипотеку, и не надо ничего больше придумывать. Если экономическое здоровье застройщика будет на прежнем уровне, то проблема задержки расчетов и кассовых разрывов исчезнет сама собой, — заявил Салов.

Представитель «Опоры России» напомнил, что бизнес-сообщество настаивает на прекращении снижения порога НДС, а также предлагает компаниям с выручкой от 20 до 60 млн в год снизить процент НДС с 5 до 3%.

— Думаю, это единственное, что может сейчас спасти малый бизнес, в том числе подрядчиков строительных компаний, и оставить их в игре, — резюмировал он.

Ранее редакция сообщала, что для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию. Это необходимо, чтобы в конце календарного года не оправдываться по неисполненным показателям госпрограмм и не возвращать деньги, в том числе федеральные.