Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Рынок личных трансграничных денежных переводов претерпевает глубокие изменения. Несмотря на имеющиеся препятствия и недочеты в инфраструктуре, объемы таких операций не только увеличиваются, но и демонстрируют многократный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Цифры, о которых сообщают участники рынка, весьма показательны. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ представил данные, подтверждающие значительный интерес к международным переводам. С начала 2026 года клиенты ВТБ и Почта банка совершили в пять раз больше трансграничных операций, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма переведенных средств увеличилась вдвое и превысила 140 миллиардов рублей. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года объем рынка может удвоиться.

На сегодняшний день девять из десяти международных переводов в банке осуществляются посредством мобильного номера.

Сохраняют лидирующие позиции в направлении переводов страны СНГ, такие как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Банк отмечает, что страны ближнего зарубежья обеспечивают свыше 90% спроса. Вместе с тем наблюдается стремительный рост переводов в азиатском направлении, где эти страны выступают в роли транзитных узлов для дальнейших расчетов. Так, на Китай приходится около 59% переводов, проходящих через агентские каналы, на Турцию — 15%, а на Гонконг — 11%.

Основными причинами таких переводов являются поддержка родственников за рубежом, пополнение счетов и карт для туристических поездок, приобретение товаров и услуг, а также оплата зарубежных сервисов. Граждане, использующие сервис переводов по номеру телефона, в среднем осуществляют от трех до четырех операций ежемесячно.