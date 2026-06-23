НГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебно‑научного центра

23 июня мэрия Новосибирска выдала Новосибирскому государственному университету (НГУ) разрешение на ввод в эксплуатацию четырёхэтажного здания на проспекте Академика Коптюга (Советский район). Это новый учебно‑научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана — часть кампуса в Академгородке.

Площадь здания превышает 12,6 тыс. кв. метров, оно рассчитано на одновременное пребывание до 550 человек.

В состав центра войдут:

классы для отработки навыков и доврачебной подготовки;

симуляционная операционная;

центр для экзаменов и аккредитации;

лаборатории для исследований патогенных биологических агентов, вирусологии, биохимии и молекулярной биологии;

центр подготовки фармацевтов;

помещения для изучения анатомии и физиологии;

аудитории и помещения для практикумов по психологии, нейронаукам и медицинской химии;

компьютерные классы.

Напомним, первая очередь проекта кампуса НГУ включала в себя строительство трех объектов — учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь включает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

Сдача общежитий СУНЦ НГУ намечена на 2027 год.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ и Ахвазский университет медицинских наук имени Джундишапура (Исламская Республика Иран) намерены обмениваться студентами и преподавателями.