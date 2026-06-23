Трансграничные переводы физлиц в России предлагают обложить 3% сбором

В Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает ввести обязательный платеж в размере 3% с каждого трансграничного перевода денежных средств физическими лицами. При этом операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанные с их коммерческой деятельностью, из-под действия нормы выводятся. Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Бюджетный кодекс РФ.

Предполагается, что удерживать новый сбор и перечислять его в федеральный бюджет должны операторы по переводу денежных средств. По сути, механизм будет напоминать взимание стандартной комиссии за перевод, только направляться эти деньги пойдут не платежным системам, а в казну. Отмечается, что конкретный размер платежа впоследствии определит Правительство РФ, но он не сможет превысить 3% от переводимой суммы.

Как указывают авторы инициативы в пояснительной записке, ежегодный объем денежных переводов, которые мигранты отправляют из России в страны своего происхождения, по различным оценкам, составляет от 7,5 до 9,5 млрд долларов США.

— Указанные переводы в настоящее время не облагаются налогами, сборами или иными обязательными платежами в бюджетную систему Российской Федерации. Государство фактически не получает доходов ни от трудовой деятельности значительного числа иностранных граждан на территории России, ни от вывода полученных ими средств за рубеж. Основными бенефициарами данного финансового потока выступают исключительно платежные системы и кредитные организации, взимающие комиссионное вознаграждение за осуществление переводов, — подчеркивают депутаты.

Они отмечают, что сложившаяся ситуация одновременно создает две проблемы. С одной стороны, она стимулирует дальнейший приток низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, что порождает недобросовестную конкуренцию на рынке труда по отношению к российским гражданам. С другой стороны, федеральный бюджет лишается потенциального источника доходов, который мог бы быть направлен на решение социально-экономических задач.

По расчетам парламентариев, введение обязательного платежа позволит получать в бюджет дополнительно более 45 млрд рублей только по переводам в те страны, откуда в Россию преимущественно прибывает рабочая сила. При этом в финансово-экономическом обосновании указано, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Авторы надеются, что новый сбор не только пополнит казну, но и положительно повлияет на ситуацию с трудовой миграцией в целом. В частности, они ожидают повышения прозрачности движения денежных средств мигрантов, создания экономических стимулов для легализации их трудовой деятельности и снижения привлекательности использования нелегальной иностранной рабочей силы для работодателей.

Ранее редакция сообщала, что регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая.