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Власть

Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

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Первый сверхпроводящий магнит-«генератор» синхротронного излучения испытан и готов к установке в накопительное кольцо СКИФ

Первый сверхпроводящий вигглер, призванный формировать синхротронное излучение (СИ) для станции 1-3 «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), успешно завершил все проверки и готов к интеграции в накопительное кольцо. Его монтаж запланирован на осенний период 2026 года, после того как будет обеспечена устойчивая циркуляция пучка электронов в накопителе. В составе ускорительно-накопительного комплекса ЦКП «СКИФ» пучок электронов появляется на свет и приобретает первоначальную энергию в линейном ускорителе, затем достигает требуемого энергетического уровня в бустерном синхротроне и, приближаясь к световой скорости, направляется в кольцо накопителя.

Во время прохождения через вигглеры и ондуляторы, электронный пучок, подвергаясь воздействию магнитных полей определенной структуры, генерирует синхротронное излучение. Экспериментальные установки, расположенные на линиях вывода СИ, используют это излучение для проведения научных исследований. Шесть из восьми экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди будут задействовать СИ, созданное вставными устройствами — вигглерами и ондуляторами, в то время как одна станция будет функционировать на базе поворотного магнита.

Вигглеры и ондуляторы представляют собой многополюсные магнитные системы, которые формируют синхротронное излучение с выдающимися характеристиками, такими как высокая яркость, интенсивность и настраиваемая энергия фотонов. Этот феномен обусловлен специфическим чередованием направлений магнитного поля, которое заставляет электронный пучок двигаться по зигзагообразной траектории, теряя часть своей энергии в виде излучения.

Напомним, в своём докладе на недавнем заседании оргкомитета форума «Технопром-2026» губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил: в этом году на форуме предлагается рассмотреть новые возможности для развития как фундаментальной науки, так и проведения прикладных исследований, которые появятся после запуска таких установок, как ЦКП СКИФ и других российских установок класса мега-сайенс.

«Программа «Технопрома» по своей архитектуре включает восемь треков, – заявил губернатор. – Трек «От синхротрона до предприятия: установки класса мега-сайенс будет основой деловой программы. Мы говорим о том, как установки мирового уровня – синхротроны, нейтронные источники, ускорители – становятся рабочим инструментом для промышленности. Планируем показать конкретные примеры исследований на мегаустановке, в результате которых появляются новые материалы, новые лекарственные препараты, новые технологические решения на производстве».

Организаторами «Технопрома» выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Минобрнауки и Минпромторг России, Российская академия наук и её Сибирское отделение.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: Анна Плис, ЦКП «СКИФ»

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Трансграничные переводы физлиц в России предлагают обложить 3% сбором

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает ввести обязательный платеж в размере 3% с каждого трансграничного перевода денежных средств физическими лицами. При этом операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанные с их коммерческой деятельностью, из-под действия нормы выводятся. Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Бюджетный кодекс РФ.

Предполагается, что удерживать новый сбор и перечислять его в федеральный бюджет должны операторы по переводу денежных средств. По сути, механизм будет напоминать взимание стандартной комиссии за перевод, только направляться эти деньги пойдут не платежным системам, а в казну. Отмечается, что конкретный размер платежа впоследствии определит Правительство РФ, но он не сможет превысить 3% от переводимой суммы.

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Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска наконец-то планирует начать работу по строительству трамвайных путей вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала «Восточный». Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— Завершена подготовка документации. Мы уже получили замечания экспертизы, отработали их, ждём положительного заключения. На 2026 – 2027 годы у нас предусмотрено финансирование. То есть, в течение двух лет мы должны открыть движение трамвая до вокзала, — отметил чиновник.

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Подрядчик восстановит поврежденные участки сквера в Новосибирске по гарантии

Внимание мэра Новосибирска Максима Кудрявцева привлекли обращения жителей левобережья, которые информируют о случаях демонтажа асфальтового покрытия на отдельных участках сквера Сибиряков-Гвардейцев после проведенной реконструкции, что доставляет людям неудобства.

Как сообщила Ксения Антонова, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, подрядная организация занимается устранением обнаруженных дефектов покрытия.

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Поезд с информацией о выборах в Госдуму запустят в новосибирском метро

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области стартовала подготовка к выборам, которые пройдут в Единый день голосования 20 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также принять участие в 29 муниципальных кампаниях, в ходе которых будет замещено 119 мандатов. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель областной избирательной комиссии Наталья Кошкина. Голосование вновь будет проводиться в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября включительно.

— Любой избиратель выбирает удобный для него день, удобное для него время, и в течение этих трёх дней приходит на участок, чтобы проголосовать, — отметила Наталья Кошкина.

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Автор: Юлия Данилова

Регионы Сибири начали вводить ограничения на отпуск топлива. 22 июня такое решение приняли Иркутская и Омская области. Сегодня решение об ограничениях планируют утвердить в Новосибирской области. Между тем, рынок на возможное введение лимитов в регионе уже отреагировал.

— Вчера проезжая утром мимо заправок обратил внимание на стоимость бензина на «Татнефть» — что-то в районе 69 руб с копейками. Еще подумал, что еще совсем немного и будет 70. Сегодня еду и «здрасьте» — 79 руб с копейками. Бойся своих мыслей, называется... Причем, на «Газпромнефти» — 67, — сообщил в своем телеграм-канале основатель, владелец и руководитель компании «НАЗАРОВ» Александр Назаров.

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Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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