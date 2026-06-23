Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

Первый сверхпроводящий вигглер, призванный формировать синхротронное излучение (СИ) для станции 1-3 «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), успешно завершил все проверки и готов к интеграции в накопительное кольцо. Его монтаж запланирован на осенний период 2026 года, после того как будет обеспечена устойчивая циркуляция пучка электронов в накопителе. В составе ускорительно-накопительного комплекса ЦКП «СКИФ» пучок электронов появляется на свет и приобретает первоначальную энергию в линейном ускорителе, затем достигает требуемого энергетического уровня в бустерном синхротроне и, приближаясь к световой скорости, направляется в кольцо накопителя.

Во время прохождения через вигглеры и ондуляторы, электронный пучок, подвергаясь воздействию магнитных полей определенной структуры, генерирует синхротронное излучение. Экспериментальные установки, расположенные на линиях вывода СИ, используют это излучение для проведения научных исследований. Шесть из восьми экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди будут задействовать СИ, созданное вставными устройствами — вигглерами и ондуляторами, в то время как одна станция будет функционировать на базе поворотного магнита.

Вигглеры и ондуляторы представляют собой многополюсные магнитные системы, которые формируют синхротронное излучение с выдающимися характеристиками, такими как высокая яркость, интенсивность и настраиваемая энергия фотонов. Этот феномен обусловлен специфическим чередованием направлений магнитного поля, которое заставляет электронный пучок двигаться по зигзагообразной траектории, теряя часть своей энергии в виде излучения.

Напомним, в своём докладе на недавнем заседании оргкомитета форума «Технопром-2026» губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил: в этом году на форуме предлагается рассмотреть новые возможности для развития как фундаментальной науки, так и проведения прикладных исследований, которые появятся после запуска таких установок, как ЦКП СКИФ и других российских установок класса мега-сайенс.

«Программа «Технопрома» по своей архитектуре включает восемь треков, – заявил губернатор. – Трек «От синхротрона до предприятия: установки класса мега-сайенс будет основой деловой программы. Мы говорим о том, как установки мирового уровня – синхротроны, нейтронные источники, ускорители – становятся рабочим инструментом для промышленности. Планируем показать конкретные примеры исследований на мегаустановке, в результате которых появляются новые материалы, новые лекарственные препараты, новые технологические решения на производстве».

Организаторами «Технопрома» выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Минобрнауки и Минпромторг России, Российская академия наук и её Сибирское отделение.