Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Иранский и новосибирский вузы планируют совместные образовательные программы

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В рамках сотрудничества университеты намерены обмениваться студентами и преподавателями

Новосибирский государственный университет и Ахвазский университет медицинских наук имени Джундишапура (Исламская Республика Иран) подписали меморандум о взаимопонимании.

— Мы планируем создать подготовительное отделение по медико-биологическому профилю на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем запустить несколько совместных образовательных программ и программ обмена студентами и преподавателями, — пояснил начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

На подготовительный факультет по каждому из трех направлений — фармация, лечебное дело и кибернетика — будет набор 30 человек. Студенты будут год изучать русский язык на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем поступать в НГУ на англоязычную программу по направлению «Лечебное дело».

Ректор НГУ Дмитрий Пышный отметил, что Иран входит в топ-5 государств, из которых приезжает наибольшее число иностранных студентов, обучающихся в вузе. Самым востребованным направлением подготовки у иранцев является лечебное дело.

В НГУ в этом году откроется новый учебно-научный центр ИММТ НГУ, в котором будет располагаться высокотехнологичный аккредитационно-симуляционный центр для отработки навыков будущих врачей, а также современные практикумы и лаборатории.

Ахвазский университет медицинских наук входит в число ведущих вузов Ирана по медицинскому направлению. В нем обучается 10 тысяч студентов. Университет включает 8 факультетов и 7 собственных клиник, еще 9 новых будут запущены в ближайшее время, а также 21 научно-исследовательский центр.

Напомним, новосибирские вузы сообщили, что намерены активно принимать студентов-иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых. 

Фото предоставлено пресс-службой НГУ, автор: Елена Панфило.

Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Россия Новосибирск Иран

Теги : Вузы Новосибирска

99
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями

Абитуриентам Новосибирска советуют готовиться к экзамену по живописи с таймером

Автор: Юлия Данилова

В ряд вузов Новосибирска недостаточно прийти с баллами по ЕГЭ. Для поступления также необходимо показать практические работы. Например, для журналистов — это публикации в СМИ. Для вузов, связанных с искусствами, практические вступительные испытания, где экзаменационной комиссии нужно продемонстрировать свои данные, необходимые для обучения.

Преподаватели Института искусств НГПУ рассказали о вступительном испытании по дисциплине «Живопись» и о том, какие навыки оцениваются в первую очередь.

Читать полностью

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Константин Мочалин

Автор: Юлия Данилова

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Константин Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

Читать полностью

Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

Читать полностью

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

Читать полностью

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать их через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Читать полностью

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей

Иранский и новосибирский вузы планируют совместные образовательные программы

Общество

Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями

Наука

Ученые планируют вызывать сели в горах Байкала для снижения рисков ЧС

Бизнес Власть Общество

Какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026

Бизнес Право&Порядок

Главный бухгалтер УК в Новосибирской области украла 5 миллионов рублей

Культура Общество

Абитуриентам Новосибирска советуют готовиться к экзамену по живописи с таймером

Культура Общество

Средневековые бои: эксперты рассказали, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске

Общество

В Госдуме раскрыли популярные схемы мошенников летом

Бизнес Общество Туризм

Новосибирская область обгоняет Байкал по темпам прироста туристов

Власть Отставки и назначения

Юрий Петухов уволен из правительства Новосибирской области

Недвижимость Общество

В Новосибирске рядом с улицей Восход снесли частный сектор — там построят ЖК

Общество

Новосибирская область на 26% сократила посевные площади под картофель

Общество

Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА

Общество

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков предсказал ключевую ставку к концу года

Общество

В Новосибирске объявлен конкурс на строительство школы в Клюквенном за 2,6 млрд

Бизнес

Компании СФО лидируют в заявках на оценку по Стандарту общественного капитала

Общество

Микрорайон для учёных в Новосибирске начнут заселять в 2029 году

Общество

В Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности