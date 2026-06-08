Иранский и новосибирский вузы планируют совместные образовательные программы

Новосибирский государственный университет и Ахвазский университет медицинских наук имени Джундишапура (Исламская Республика Иран) подписали меморандум о взаимопонимании.

— Мы планируем создать подготовительное отделение по медико-биологическому профилю на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем запустить несколько совместных образовательных программ и программ обмена студентами и преподавателями, — пояснил начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

На подготовительный факультет по каждому из трех направлений — фармация, лечебное дело и кибернетика — будет набор 30 человек. Студенты будут год изучать русский язык на базе Ахвазского университета, а в дальнейшем поступать в НГУ на англоязычную программу по направлению «Лечебное дело».

Ректор НГУ Дмитрий Пышный отметил, что Иран входит в топ-5 государств, из которых приезжает наибольшее число иностранных студентов, обучающихся в вузе. Самым востребованным направлением подготовки у иранцев является лечебное дело.

В НГУ в этом году откроется новый учебно-научный центр ИММТ НГУ, в котором будет располагаться высокотехнологичный аккредитационно-симуляционный центр для отработки навыков будущих врачей, а также современные практикумы и лаборатории.

Ахвазский университет медицинских наук входит в число ведущих вузов Ирана по медицинскому направлению. В нем обучается 10 тысяч студентов. Университет включает 8 факультетов и 7 собственных клиник, еще 9 новых будут запущены в ближайшее время, а также 21 научно-исследовательский центр.

Напомним, новосибирские вузы сообщили, что намерены активно принимать студентов-иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых.