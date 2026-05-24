«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Автор: Юлия Данилова

В регионе предлагают разработать программу по передаче ГТС заинтересованным компаниям

Многие гидротехнические сооружения (ГТС) в районах находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

— Советский запас прочности гидротехнических сооружений заканчивается, и нужно решать, что делать с этими объектами, чтобы не возникли чрезвычайные ситуации. Сегодня крайними сделали муниципалитеты, у которых нет специалистов, способных содержать ГТС, а также реальных средств на содержание таких объектов либо на их разбор, — заявил Субботин.

Председатель ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ», депутат Олег Бугаков рассказал о ситуации с ГТС, расположенной в Верх-Ирменском сельсовете.

— С 2015 года в селе шло разрушение ГТС, глава администрации писал заявления во все инстанции. Сейчас там уже все развалилось, ищут виноватого. Наша компания уже 11 лет содержит гидротехническое сооружение под мостом через реку Ирмень на участке трассы К-17р (Новосибирск–Казахстан). Нам говорят: «Вы же используете это хранилище для полива». Но, может, нам тогда и содержание дороги на себя взять, так как мы по ней возим молоко? Вопрос с ГТС критический. Главы муниципалитетов получают многомиллионные штрафы, в том числе от дорожников. Ситуация требует какого-то кардинального решения, — заявил Бугаков.

Депутаты отметили, что за последние годы 43 бесхозяйных ГТС были оформлены в муниципальную собственность. Большинство — по искам прокуроров и по решению судов.

— У муниципалов ГТС ставятся на баланс подведомственных учреждений, где есть люди, умеющие с ними работать, регулировать водопропускные моменты. Чтобы их оформлять в собственность Новосибирской области, нужно создавать какой-то глобальный подвед. При этом ликвидация ЧС в результате подтопления останется вопросом местного значения, — пояснил директор департамента имущества Роман Шилохвостов.

Денис Субботин предложил включать все объекты в федеральные программы, а также думать, как системно бороться со штрафами.

Заместитель министра природных ресурсов Дмитрий Цуканов прокомментировал, что ремонт семи водозащитных дамб, которые защищают населенные пункты, будет финансироваться из федерального бюджета — регион сейчас добивается этого решения. В 2025 году за счет областных средств была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТС на реке Тартас в селе Венгерово, на реконструкцию ГТС в Ордынском районе.

— Ведутся работы по подготовке заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета. Это более 1 млрд рублей на каждое ГТС. В 2026-2027 годах планируется разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС с комплексной инженерной защитой в городе Куйбышеве, — отметил чиновник.

Он напомнил, что остальные ГТС ранее были в собственности различных юрлиц и использовались в том числе для коммерческих целей. Однако собственники от этих объектов отказались 5-10 лет назад. По Гражданскому кодексу бесхозяйственная вещь может попасть в чью-либо собственность только через суд и только через муниципальную собственность.

Он также сообщил, что с учетом законодательных требований и затрат на содержание ГТС (текущий ремонт, разработка декларации безопасности, страхования, обучение ответственных лиц) органам местного самоуправления и собственникам гидротехнических сооружений рекомендовано провести анализ — для каких целей используются сооружения.

— В основном это мелиорация для сельхознужд, рыборазведение. По результатам анализа необходимо определить планы по дальнейшей безопасной и эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений, — добавил Цуканов.

Депутаты предложили разработать программу по передаче ГТС заинтересованным компаниям, которые будут их использовать для полива, рыбоводства и т.д.

— Можно и убрать запруды, чтобы этих водоемов не было. Но у нас это сразу приведет к заболачиванию территории. Плюс снизится уровень грунтовых вод, вода уйдет из скважин поселка, где проживают более 4000 человек. Для нашего хозяйства также будут последствия. Если у нас не будет возможности для мелиорации, то мы сократим кормовую базу, а это скажется на поголовье скота. Без полива удержать такое стадо в зоне рискованного земледелия будет очень сложно. Соответственно, пойдет сокращение продукции, которую мы производим: молоко, мясо и т.д. В других районах ситуация аналогичная. Поэтому ГТС — это проблема не одной компании, а всей Новосибирской области, — подчеркнул Олег Бугаков.

На территории Новосибирской области находятся 93 гидротехнических сооружения, в том числе 67 муниципальных. Из них 7 — водозащитные дамбы.

Ранее редакция сообщала, что для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию. Это необходимо, чтобы в конце календарного года не оправдываться по неисполненным показателям госпрограмм и не возвращать в том числе и федеральные деньги. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : депутаты дамбы гидротехнические сооружения

15
0
0
В Новосибирске начала дешеветь ягода, но не вся

Автор: Юлия Данилова

На рынках Новосибирска снижаются цены на сезонную ягоду. Так, черешня с начала мая подешевела почти в три раза. Сейчас ее можно купить от 900 до 1000 рублей за килограмм. На майских праздниках за нее в среднем просили 2800.

Снижаются цены на викторию. На майских она стоила 800-900 рублей за килограмм, сейчас 500-600 рублей. Стоит отметить, что эта ягода очень крупная и сильно отличается от садовой, к которой привыкли сибиряки.

На рынке недвижимости Новосибирска появился «квартирный туризм»

Автор: Оксана Мочалова

Российские риелторы фиксируют необычную модель поведения среди клиентов. За последние полгода доля компаний, столкнувшихся с так называемым «квартирным туризмом», выросла с 20 до 26%. Эти данные приводят аналитики компании М2, опросившие более 1,5 тыс. агентов по недвижимости.

«Квартирными туристами» называют людей, которые записываются на просмотры жилья, но в итоге ничего не приобретают. Причем это не просто случайные посетители, а осознанные «потребители» услуги просмотра. Явление особенно распространено в сегментах эконом- и комфорт-класса. В дорогом жилье бизнес- и премиум-класса таких клиентов почти не встречается.

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Автор: Оксана Мочалова

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Автор: Юлия Данилова

Фигурантка дела о хищении свыше 1,3 млрд руб. при закупках оборудования для НИИТО Минздрава РФ, управляющая ООО «Бизнес-аналитика» Светлана Тыщенко признана виновной в растрате в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта-Сибирь» из зала суда. Ей назначили четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч руб. После оглашения приговора Светлану Тыщенко взяли под стражу.

Напомним, дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для НИИТО было возбуждено еще в 2017 году по материалам ФСБ.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

