«Советский запас прочности заканчивается»: Дамбы в районах Новосибирской области «свесили» на муниципалитеты

Многие гидротехнические сооружения (ГТС) в районах находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

— Советский запас прочности гидротехнических сооружений заканчивается, и нужно решать, что делать с этими объектами, чтобы не возникли чрезвычайные ситуации. Сегодня крайними сделали муниципалитеты, у которых нет специалистов, способных содержать ГТС, а также реальных средств на содержание таких объектов либо на их разбор, — заявил Субботин.

Председатель ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ», депутат Олег Бугаков рассказал о ситуации с ГТС, расположенной в Верх-Ирменском сельсовете.

— С 2015 года в селе шло разрушение ГТС, глава администрации писал заявления во все инстанции. Сейчас там уже все развалилось, ищут виноватого. Наша компания уже 11 лет содержит гидротехническое сооружение под мостом через реку Ирмень на участке трассы К-17р (Новосибирск–Казахстан). Нам говорят: «Вы же используете это хранилище для полива». Но, может, нам тогда и содержание дороги на себя взять, так как мы по ней возим молоко? Вопрос с ГТС критический. Главы муниципалитетов получают многомиллионные штрафы, в том числе от дорожников. Ситуация требует какого-то кардинального решения, — заявил Бугаков.

Депутаты отметили, что за последние годы 43 бесхозяйных ГТС были оформлены в муниципальную собственность. Большинство — по искам прокуроров и по решению судов.

— У муниципалов ГТС ставятся на баланс подведомственных учреждений, где есть люди, умеющие с ними работать, регулировать водопропускные моменты. Чтобы их оформлять в собственность Новосибирской области, нужно создавать какой-то глобальный подвед. При этом ликвидация ЧС в результате подтопления останется вопросом местного значения, — пояснил директор департамента имущества Роман Шилохвостов.

Денис Субботин предложил включать все объекты в федеральные программы, а также думать, как системно бороться со штрафами.

Заместитель министра природных ресурсов Дмитрий Цуканов прокомментировал, что ремонт семи водозащитных дамб, которые защищают населенные пункты, будет финансироваться из федерального бюджета — регион сейчас добивается этого решения. В 2025 году за счет областных средств была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТС на реке Тартас в селе Венгерово, на реконструкцию ГТС в Ордынском районе.

— Ведутся работы по подготовке заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета. Это более 1 млрд рублей на каждое ГТС. В 2026-2027 годах планируется разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС с комплексной инженерной защитой в городе Куйбышеве, — отметил чиновник.

Он напомнил, что остальные ГТС ранее были в собственности различных юрлиц и использовались в том числе для коммерческих целей. Однако собственники от этих объектов отказались 5-10 лет назад. По Гражданскому кодексу бесхозяйственная вещь может попасть в чью-либо собственность только через суд и только через муниципальную собственность.

Он также сообщил, что с учетом законодательных требований и затрат на содержание ГТС (текущий ремонт, разработка декларации безопасности, страхования, обучение ответственных лиц) органам местного самоуправления и собственникам гидротехнических сооружений рекомендовано провести анализ — для каких целей используются сооружения.

— В основном это мелиорация для сельхознужд, рыборазведение. По результатам анализа необходимо определить планы по дальнейшей безопасной и эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений, — добавил Цуканов.

Депутаты предложили разработать программу по передаче ГТС заинтересованным компаниям, которые будут их использовать для полива, рыбоводства и т.д.

— Можно и убрать запруды, чтобы этих водоемов не было. Но у нас это сразу приведет к заболачиванию территории. Плюс снизится уровень грунтовых вод, вода уйдет из скважин поселка, где проживают более 4000 человек. Для нашего хозяйства также будут последствия. Если у нас не будет возможности для мелиорации, то мы сократим кормовую базу, а это скажется на поголовье скота. Без полива удержать такое стадо в зоне рискованного земледелия будет очень сложно. Соответственно, пойдет сокращение продукции, которую мы производим: молоко, мясо и т.д. В других районах ситуация аналогичная. Поэтому ГТС — это проблема не одной компании, а всей Новосибирской области, — подчеркнул Олег Бугаков.

На территории Новосибирской области находятся 93 гидротехнических сооружения, в том числе 67 муниципальных. Из них 7 — водозащитные дамбы.

