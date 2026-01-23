Поиск здесь...
В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Их запуск запланирован на конец 2026 года

Для достройки объектов в Коченевском, Татарском и Ордынском районах в рамках нацпроекта «Чистая вода» необходимо почти 325 млн рублей млн рублей. Об этом говорится в ответе МинЖКХ Новосибирской области на запрос общественника Евгения Митрофанова.

  • По данным ведомства, объект в Коченево готов на 95,1%.

Администрация поселка готовит документы для ввода в эксплуатацию первого этапа. Полностью завершить объект планируется в декабре 2026 года. На эти цели в областном бюджете заложено 34,8 млн рублей.

  • Комплекс сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское возведен на 75%.

— Завершено строительство двух резервуаров чистой воды комплекса по 1500 м3 с фильтрами поглотителями. Для продолжения строительства необходима корректировка проектно-сметной документации и заключение контракта с новой подрядной организацией, — уточняется в ответе министерства.

Предварительно запуск объекта намечен также в декабре 2026 года. Из облбюджета на эти цели будет выделено почти 70 млн рублей, из них 10 млн на корректировку ПСД.

  • Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске завершено на 80,9%.

— На объекте также необходима корректировка проектно-сметной документации и поиск нового подрядчика. Запуск намечен на октябрь 2026 года. На эти цели заложено в бюджете региона 220 млн руб, в том числе почти 10 млн на корректировку ПСД, — пояснили в МинЖКХ.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в трех районах области, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей.  Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой».

В июне 2025 года главу рабочего поселка Ордынское Сергея Семенова, оштрафовали на 50 тысяч рублей за халатность. Он не проконтролировал выполнение обязательств «СпецТрансСтроем» по муниципальному контракту. Это нанесло ущерб бюджету в размере 5,5 миллиона рублей.

В декабре был вынесен приговор в отношении главы рабочего поселка Коченево Анатолия Пригоды по уголовному делу при исполнении национального проекта «Чистая вода». Его признали виновным в халатности, которая привела к особо крупному ущербу.

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : чистая вода нацпроект

364
0
0
