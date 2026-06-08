Ученые планируют вызывать сели в горах Байкала для снижения рисков ЧС

Учёные пяти институтов СО РАН и МГУ работают над методами управления селями на северном склоне хребта Хамар-Дабан. Проект направлен на защиту инфраструктуры Байкальска и полигона с отходами БЦБК.

В зоне риска находятся восемь населённых пунктов, где проживают более 3,1 тысячи человек, территория бывшего БЦБК, федеральная трасса Р-258 «Байкал», Восточно-Сибирская железная дорога.

Как сообщает IrkutskMedia, суть проекта заключается в искусственном инициировании контролируемого схода селевых масс по аналогии с управлением лавинными процессами.

Учёные планируют:

провести полевые исследования;

создать математические модели;

протестировать их на специальном стенде.

Технические характеристики проблемы: 95% селевых очагов находятся на высоте 700–1600 метров, а объём одного селя превышает 100 тысяч кубометров.

Параллельно с научным проектом правительство области реализует реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Планируется обновление семи объектов в Байкальском и Слюдянском городских поселениях, а также в Утуликском сельском поселении.

Завершение разработки технического задания намечено на конец 2028 года.

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