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Наука

Ученые планируют вызывать сели в горах Байкала для снижения рисков ЧС

Автор: Артем Рязанов

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В зоне схода селевых потоков проживают свыше трех тысяч человек

Учёные пяти институтов СО РАН и МГУ работают над методами управления селями на северном склоне хребта Хамар-Дабан. Проект направлен на защиту инфраструктуры Байкальска и полигона с отходами БЦБК.

В зоне риска находятся восемь населённых пунктов, где проживают более 3,1 тысячи человек, территория бывшего БЦБК, федеральная трасса Р-258 «Байкал», Восточно-Сибирская железная дорога.

Как сообщает IrkutskMedia, суть проекта заключается в искусственном инициировании контролируемого схода селевых масс по аналогии с управлением лавинными процессами.

Учёные планируют:

  • провести полевые исследования;
  • создать математические модели;
  • протестировать их на специальном стенде.

Технические характеристики проблемы: 95% селевых очагов находятся на высоте 700–1600 метров, а объём одного селя превышает 100 тысяч кубометров.

Параллельно с научным проектом правительство области реализует реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Планируется обновление семи объектов в Байкальском и Слюдянском городских поселениях, а также в Утуликском сельском поселении.

Завершение разработки технического задания намечено на конец 2028 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые научили ИИ находить ключевые симптомы в медицинских картах.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Наука

Регионы : Новосибирск

Теги : ЧС Байкал

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Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора Фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026. Шойгу заинтересовала возможность подключения научно-экспертного и инженерного потенциала региона к созданию технологий глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов для кластера.

По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

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«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

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Запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому»

Автор: Оксана Мочалова

Строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. И добавил, что объект производит впечатление серьёзного промышленного предприятия по насыщенности оборудованием.

— Практически всё оборудование российского производства, в том числе большая часть произведена в Новосибирской области. Помню дискуссии в 2019 году, что Россия без помощи иностранных партнёров не сможет реализовать подобный проект. По факту смогли, — подчеркнул глава региона.

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«Космический» маршрут для туристов «Наноорбита Сибири» открыли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новый маршрут промышленного туризма «Наноорбита Сибири» заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова представила на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске. Она отметила, что в регионе 32 предприятия связаны с космической отраслью, а также создан музей космонавтики имени Ю.В. Кондратюка.

Маршрут «Наноорбита Сибири» выстроен по шести трекам. Например, трек «Ночное зрение» включает завод «Экран ФЭП» и Институт геологии и минералогии СО РАН. В ходе трека турист может понаблюдать за процессом создания приборов ночного видения и погрузиться в научную составляющую их разработки. В маршрут войдут также заводы «Сибирское стекло», НЗХК Росатом, Завод светодиодной продукции, РосРазвитие Сибирь, объекты показа Академпарк, Музей «Академвцентре», Большой планетарий имени А. Кикиной, гастрономический театр PuppenHaus и другие.

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Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

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В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

Автор: Мария Гарифуллина

В лесах и городских агломерациях Западной Сибири происходит заметное и, как говорят ученые, «не очень приятное явление»: привычный таежный клещ, с которым ранее имели дело местные жители, уступает место другому виду — клещу Павловского. Об этом Infopro54 рассказал член-корреспондент РАН директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

По словам ученого, за последние 10–15 лет ареал клеща Павловского серьезно изменился. Раньше его популяции встречались в основном на Алтае и на Дальнем Востоке, теперь же он активно осваивает городские агломерации — Кемерово, Новосибирск, Томск. При этом экология нового вида заметно отличается от привычного таежного клеща, что создает дополнительные риски для людей.

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