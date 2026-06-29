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Власть

«Единая Россия» утвердила «пятерку» лидеров от Новосибирской и Омской областей

Автор: Оксана Мочалова

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«Единая Россия» утвердила «пятерку» лидеров от Новосибирской и Омской областей Второй этап формирования программы партии пройдет в августе

Партия «Единая Россия» утвердила списки кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу IX созыва. Решение было принято в ходе первого этапа XXIII съезда партии, прошедшего в Москве 28 июня при участии президента страны Владимира Путина. Делегаты проголосовали за общефедеральный перечень, составы территориальных групп и пул претендентов по одномандатным округам, причем большинство голосов было отдано практически единогласно.

В 2026 году представители двух сибирских субъектов — Новосибирской и Омской областей будут выступать в общей региональной группе №7. Первую строчку этого списка занял губернатор Андрей Травников. Вторую позицию получил глава Омской области Виталий Хоценко, а пятую — действующий мэр Омска Сергей Шелест. Такое объединение стало одним из главных кадровых решений съезда для всего Сибирского федерального округа.

В первую пятерку кандидатов от Новосибирской области вместе с Андреем Травниковым значатся Герой России Владимир Сайбель, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, генеральный директор научного центра «Вектор» Александр Агафонов и главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Губернатор отметил, что перед выдвиженцами стоит задача не только сохранить набранные темпы развития, но и выйти на более высокую динамику, активно участвуя в федеральных программах и решая инфраструктурные вопросы.

На съезде были утверждены списки и по одномандатным избирательным округам на территории Новосибирской области. Свои позиции будут отстаивать действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский (округ №137), Дмитрий Савельев (округ №138) и Виктор Игнатов (округ №139). Единственным новичком в этом перечне стал Дмитрий Селезнёв, секретарь местного отделения партии по Советскому району Новосибирска, который поборется за мандат по 140-му Барабинскому округу.

Впереди у партии второй этап съезда, запланированный на 22 августа, где делегатам предстоит утвердить окончательную версию Народной программы. Сами выборы депутатов Госдумы нового созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.

Списки кандидатов в преддверии выборов утвердили и другие политические силы. Так, список кандидатов от ЛДПР возглавила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и профессор МГИМО Элина Сидоренко. Вторую позицию заняла директор Новосибирской филармонии и экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Замкнул тройку новосибирский предприниматель и основатель бренда одежды «Клокси» Борис Захаров.

Коммунисты утвердили свой список 20 июня. Региональную группу КПРФ возглавил экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В список вошли Роман Яковлев, Елена Никулина, Леонид Бураков, Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин и Глеб Черепанов. По одномандатным округам от КПРФ выдвинуты Андрей Жирнов, Ренат Сулейманов, Глеб Черепанов и Роман Яковлев.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получат доступ к электронному голосованию на выборах.

Источник фото: Новосибирское отделение партии «Единая Россия», автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть

Регионы : Россия Омская область Новосибирская область

Теги : избирательная кампания Единая Россия выборы в Госдуму

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