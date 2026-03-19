Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

В Новосибирской области работает группа экспертов из Москвы под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По итогам первого дня работы стали известны причины вспышек заболевания среди сельхозживотных: январские аномальные морозы в Западной Сибири.

— Заражение скота чаще происходит через корма, так как возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость связана со снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резких перепадов температур, — заявили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Эксперты заявили, что в закрытых помещениях больные животные при кашле выделяют возбудителя, формируя высокую концентрацию, которая может преодолевать более устойчивый иммунитет у соседних животных.

Персонал также может выступать механическим переносчиком на одежде и инвентаре.

Ученые и эксперты Россельхознадзора подтвердили, что в подобных ситуациях производится изъятие и уничтожение больных и подозрительных на заболевание животных. Также уничтожаются корма.

Сергей Данкверт подчеркнул, что болезнь приобрела нестандартную форму, начав мутировать.

— Одной из причин возникновения пастереллеза могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов. Большое количество неучтенного скота в ЛПХ Новосибирской области создает риски для распространения заболеваний, — предупредил Данкверт.

Он также завил, что в целом ситуация в Новосибирской области контролируемая.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. В Минсельхозе области заявляли, что с 6 марта новые очаги заболевания не выявляются.

