Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Уже несколько дней в Новосибирске работает группа федеральных экспертов из Москвы, которая изучает ситуацию с изъятием скота у фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава рабочей группы, руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что меры, которые вынуждены были предпринимать в регионе, достаточно жесткие, но необходимые.

— Если наши люди хотят дальше развивать производство, то, чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно будет начинать. Многие вещи, которые мы связываем с распространением (заболевания) — это нелегальное перемещение скота, — подчеркнул Данкверт.

По его словам, сейчас ситуация контролируемая, а меры поддержки, принятые губернатором, достаточны для того, чтобы ее купировать.

— В ближайшие дни будет завершено то, что мы вынуждены делать (Изъятие скота. — Ред.). В дальнейшем все будет зависеть от того, как успешно мы будем работать и контролировать друг друга. Если есть сегодня соседи, которые завозят (скот) из ниоткуда, без документов, то это угроза в первую очередь для вас, а не для ваших соседей, — обратился Сергей Данкверт к жителям сельских районов Новосибирской области.

Напомним, 20 марта заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что в регионе уже 15 дней не выявлялись новые случаи заболевания животных пастереллезом. По его словам, 20 марта животные были изъяты из последнего хозяйства — КФХ «Водолей» в селе Козиха. Карантинные мероприятия на данный момент действуют в 6 селах пяти районов области, в трех из них изъятия животных у сельчан продолжаются.

20 марта руководители ветеринарных клиник, ветеринарных учреждений, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие ветеринарную деятельность на территории Новосибирской области, получили фейковый документ, якобы от лица Россельхознадзора.

— В поддельном письме адресатам предписывается немедленно прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, а также в срочном порядке направить подробные отчеты обо всех выездах специалистов, включая персональные данные, адреса, сведения о животных и проведённых манипуляциях, на указанный электронный адрес. Адресатов предупреждают о якобы возможных жестких санкциях — вплоть до приостановления деятельности и уголовной ответственности — за неисполнение данных указаний, — сообщили в Россельхознадзоре.

Сергей Данкверт заявил, что данное письмо не подписывал, и оно является фальсификатом.

Ранее редакция сообщала о том, что болезнь началась в Новосибирске из-за нелегальной перевозки сельхозживотных.