Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» специалисты брокера ВТБ фиксируют повышенное внимание к вложениям в сибирском регионе. За последний год количество клиентов здесь возросло на 13%, достигнув отметки в 587 тысяч человек.

Жители Сибири склонны к консервативным стратегиям и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В среднем портфель включает пять различных инструментов. Актуальными акциями остаются бумаги таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, Норникель, Полюс и Лукойл. Также весомую долю в портфелях занимают государственные ценные бумаги и фонд денежного рынка «Ликвидность».

Эксперты отмечают активизацию участия жителей Сибири в операциях на фондовом рынке. В 2025 году инвесторы из Сибирского федерального округа провели 158 миллионов сделок, а с начала 2026 года – уже 77 миллионов. Треть инвесторов в регионе пользуются индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), причем каждый четвертый из них выбрал ИИС третьего типа.

Сибиряки активно осваивают цифровые платформы для инвестирования. За текущий год число пользователей сервисов автоматизированного инвестиционного консультирования увеличилось вдвое, при этом популярностью пользуется консервативная стратегия «Вечный портфель», основанная на риск-профилировании.

Кроме того, наблюдается рост спроса на услуги персонального консультирования: количество клиентов, пользующихся помощью личного советника, увеличилось на 32% за год. Основная мотивация таких инвесторов – формирование портфеля, защищающего от инфляции и приносящего доход выше банковских депозитов. Основой таких портфелей служат облигации, а полученная стабильная прибыль реинвестируется или используется для текущих расходов.