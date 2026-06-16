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Финансы

Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

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В среднем портфель включает пять различных инструментов

В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» специалисты брокера ВТБ фиксируют повышенное внимание к вложениям в сибирском регионе. За последний год количество клиентов здесь возросло на 13%, достигнув отметки в 587 тысяч человек.

Жители Сибири склонны к консервативным стратегиям и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В среднем портфель включает пять различных инструментов. Актуальными акциями остаются бумаги таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, Норникель, Полюс и Лукойл. Также весомую долю в портфелях занимают государственные ценные бумаги и фонд денежного рынка «Ликвидность».

Эксперты отмечают активизацию участия жителей Сибири в операциях на фондовом рынке. В 2025 году инвесторы из Сибирского федерального округа провели 158 миллионов сделок, а с начала 2026 года – уже 77 миллионов. Треть инвесторов в регионе пользуются индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), причем каждый четвертый из них выбрал ИИС третьего типа.

Сибиряки активно осваивают цифровые платформы для инвестирования. За текущий год число пользователей сервисов автоматизированного инвестиционного консультирования увеличилось вдвое, при этом популярностью пользуется консервативная стратегия «Вечный портфель», основанная на риск-профилировании.

Кроме того, наблюдается рост спроса на услуги персонального консультирования: количество клиентов, пользующихся помощью личного советника, увеличилось на 32% за год. Основная мотивация таких инвесторов – формирование портфеля, защищающего от инфляции и приносящего доход выше банковских депозитов. Основой таких портфелей служат облигации, а полученная стабильная прибыль реинвестируется или используется для текущих расходов.

Фото: magnific.com/Автор: jannoon028 

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы инвестиции ВТБ

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Автор: Юлия Данилова

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отмечает, что после «помощи» таких специалистов у заемщиков только усугубляются проблемы с долгом.

— Марина Валерьевна, какова статистика по количеству жалоб потребителей на МФО в первом квартале 2026 года в Новосибирской области, в Сибири?

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ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

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Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

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Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

В Сибирском федеральном округе комплексный анализ, проведенный на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве.

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%, сообщил Новосибирскстат. Без субъектов МСП объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 34,6 млрд.

Максимальный провал инвестиций (без субъектов МСП) произошел в следующих отраслях:

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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