Сумки ценой до 1000 рублей уйдут на прилавках Новосибирска в «серую» зону

С марта 2027 года в России введут ГОСТ на сумки, чемоданы и другие изделия кожгалантереи. Документ установит требования к размерам, качеству материалов, безопасности изделий, а также правилам их производства, хранения и транспортировки.

Представители розницы, торгующие сумками, заявляют, что введение ГОСТа точно приведет к очередному подорожанию товара.

— К сожалению, все скажется на конечном покупателе. Хотя повышать цены дальше просто некуда. Люди и так не вытягивают, нет у них возможности радовать себя новой сезонной сумочкой. Остались только покупки по большой необходимости и по самым низким ценам, — рассказывает редакции предпринимательница Маргарита.

По ее словам, сейчас многие сибирские предприниматели, которые торговали сумками и кожгалантереей, уходят с рынка. Речь идет не только о Новосибирске, но и о соседних регионах.

— Рынок, можно сказать, уже рухнул. Закрываются оптовики, у которых мы закупались десятилетиями. Мы тоже проводим оптимизацию. В отделах, где раньше выходили на смену два продавца, теперь работает один. На подмену приходится вставать самим, как в начале раскрутки бизнеса, — говорит собеседница редакции.

Генеральный директор и собственник фабрики АО «Саломея» Олег Якушев, напротив, настроен оптимистично. По его словам, новый ГОСТ будет на руку добросовестным производителям.

— ГОСТом прописывается качество пошива, вводятся жесткие требования к молнии, к фурнитуре, к швам, к обработке материала и краев, к внутреннему наполнению. Например, есть умельцы, которые делают обрезку и окрашивают недорогим материалом, и их сумки начинают трескаться через два-три месяца. При отработанной технологии изделие получается более прочное и не теряет товарный вид несколько лет, — поясняет он.

По словам Якушева, сейчас на рынке России в большом количестве представлена продукция китайских фабрик. Она продается на маркетплейсах по цене, которая ниже, чем себестоимость товаров отечественных предприятий.

— Перебить ее невозможно, а потребитель часто выбирает цену, не думая о качестве. Да и визуально по фотографии ему сложно оценить это качество. Пока мы с этим ничего не можем сделать. Надеемся, что новый ГОСТ хоть как-то защитит местных производителей, которые берегут свою репутацию, от недобросовестной конкуренции, — говорит Олег Якушев.

Он не исключил, что после вступления ГОСТа в силу на маркетплейсах увеличится количество возвратов некачественного товара, и онлайн-площадки будут вынуждены ужесточить контроль за выставленной на витрины продукцией.

— Я считаю, что с рынка исчезнет продукция, стоимостью до 1000 рублей, так как она априори не может быть качественной и соответствовать ГОСТу. Вопрос, как это будет контролироваться и в офлайн-сети, и на маркетплейсах. А продавцы, на мой взгляд, только выиграют, так как у покупателей будет меньше претензий к товару, а у продавцов меньше рисков при взаимодействии с поставщиками или производителями, — резюмирует Олег Якушев.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы вводятся для детских парикмахерских.