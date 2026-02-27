Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ООО «ЮЛКМ», которое является представителем владельцев облигаций компании.

Директор «ЮЛКМ» обратился к эмитенту за разъяснением размера и существа предъявленных к нему требований, а также обстоятельств, послуживших основанием для обращения МИФНС № 14 по Кемеровской области – Кузбассу в суд с требованиями к обществу. Также представитель владельцев облигаций интересуется конкретными мерами, которые были предприняты эмитентом, или которые он планирует предпринять для урегулирования сложившейся ситуации, с указанием сроков их принятия.

Судя по сообщению арбитражного суда Кемеровской области, иск подан 25 февраля. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

В 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М».

В июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов».

В декабре 2025 года стало известно, что «Нафтатранс плюс» не уговорил владельцев облигаций на реструктуризацию долгов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Нафтотранс плюс» хочет рассчитаться с долгами за счет перевозок. В качестве запасного варианта компания прорабатывает вопрос о продаже сети АЗС.