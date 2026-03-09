Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» — представитель владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» в рамках арбитражного дела подал заявление о наложении ареста на счета и имущество компании в пределах цены иска — 300 млн рублей. Сообщение опубликовал генеральный директор ООО «ЮЛКМ» Артемий Березиков.

В конце февраля МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

В июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов».

Ранее редакция сообщала о том, что «Нафтатранс плюс» не уговорил владельцев облигаций на реструктуризацию долгов.