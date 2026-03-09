Поиск здесь...
Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее нефтетрейдер получил иск почти на миллиард рублей от налоговой

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» — представитель владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» в рамках арбитражного дела подал заявление о наложении ареста на счета и имущество компании в пределах цены иска — 300 млн рублей. Сообщение опубликовал генеральный директор ООО «ЮЛКМ» Артемий Березиков.

В конце февраля МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

В июне 2025 года эмитент сообщил, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов».

Ранее редакция сообщала о том, что «Нафтатранс плюс» не уговорил владельцев облигаций на реструктуризацию долгов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : облигации банкротство арест

Предыдущая статья
Следующая статья
Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 - 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Читать полностью

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году новосибирцы потратили в аптеках на лекарственные препараты от ожирения 793 млн рублей. Это на 150% больше, чем в 2024 году (317,8 млн рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в DSM Group. Объем продаж упаковками вырос на 107% — до 150 тысяч.

— Спрос сохраняется и в 2026 году. Так в январе жители региона заплатили за лекарственные препараты от ожирения уже 81 млн рублей, на 84% больше, чем годом ранее. Всего было приобретено 14,3 тысячи упаковок (+62%), — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Автор: Оксана Мочалова

Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Читать полностью

Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом ООО «ВПК Ойл». Эта компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Сумма исковых требований составляет 3 491 592 727,64 рубля. На данный момент заявление еще не принято к производству.

Этот иск стал очередным эпизодом в череде событий вокруг предприятия. В конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ. В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру».

Читать полностью

Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

Читать полностью

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Автор: Оксана Мочалова

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

