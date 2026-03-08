Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Финансовая организация требует взыскать с предприятия задолженность в размере более 3,4 млрд рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом ООО «ВПК Ойл». Эта компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Сумма исковых требований составляет 3 491 592 727,64 рубля. На данный момент заявление еще не принято к производству.

Этот иск стал очередным эпизодом в череде событий вокруг предприятия. В конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ. В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру».

Завод в Коченево работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной.

Финансовые трудности преследуют компанию не первый год. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, с 2018 года предприятие стабильно показывало убытки. Только за 2024 год убыток составил 1,6 миллиарда рублей при выручке в 33 миллиарда. Ранее, в 2020–2021 годах, Сбербанк уже пытался инициировать банкротство «ВПК Ойл», однако тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение, предоставившее заводу рассрочку по долгам до 2029 года. Впоследствии 100% долей компании перешли московскому АО «ХК Эволюция». Эту холдинговую компанию контролирует бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин. Согласно открытым данным, именно структуры Инкина выкупили задолженность завода перед Сбербанком. При этом 100% долей самой «ВПК Ойл» в настоящее время находятся в залоге у Московского кредитного банка, подавшего нынешний иск.

Ранее редакция сообщала, что в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом одного из ключевых промышленных предприятий региона — Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ).

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Коченевский НПЗ банкротство арбитражный суд Новосибирской области

Предыдущая статья
Следующая статья
Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

В 2026 году из Сибирского федерального округа было вывезено на экспорт более 3.3 тысяч тонн шоколада. Продукция поступала в 16 стран мира. Впервые сибирские конфеты с начинкой были отправлены в Иорданию. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, за 2024 год из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. При этом в 2025 году в новосибирской рознице шоколад вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в городе составила 1546 рублей за один килограмм.

Крупные российские рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram. В частности, речь идет о рекламной группе Мedia Direction Group (№8 по объему медиазакупок в 2024 году в рейтинге Sostav и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора группы Дениса Максимова.

Агентство NMi Digital (входит в NMi Group) проводит полный аудит размещений и рекомендует приостановить рекламные кампании в Telegram до выяснения обстоятельств.

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

