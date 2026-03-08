Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом ООО «ВПК Ойл». Эта компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Сумма исковых требований составляет 3 491 592 727,64 рубля. На данный момент заявление еще не принято к производству.

Этот иск стал очередным эпизодом в череде событий вокруг предприятия. В конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ. В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру».

Завод в Коченево работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной.

Финансовые трудности преследуют компанию не первый год. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, с 2018 года предприятие стабильно показывало убытки. Только за 2024 год убыток составил 1,6 миллиарда рублей при выручке в 33 миллиарда. Ранее, в 2020–2021 годах, Сбербанк уже пытался инициировать банкротство «ВПК Ойл», однако тогда сторонам удалось заключить мировое соглашение, предоставившее заводу рассрочку по долгам до 2029 года. Впоследствии 100% долей компании перешли московскому АО «ХК Эволюция». Эту холдинговую компанию контролирует бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин. Согласно открытым данным, именно структуры Инкина выкупили задолженность завода перед Сбербанком. При этом 100% долей самой «ВПК Ойл» в настоящее время находятся в залоге у Московского кредитного банка, подавшего нынешний иск.

