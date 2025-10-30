Дочка Ростеха из Новосибирска подала иск на банкротство МУП «Энергия»

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск АО «Новосибирский механический завод «Искра», подконтрольного госкорпорации «Ростех», с требованием о признании банкротом МУП «Энергия» из-за долга в 91,651 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке суда. Заявление пока не принято к производству.

При этом в арбитраже рассматриваются еще три гражданских иска АО «НМЗ «Искра» к МУП «Энергия на 117,7 млн рублей, 214,9 млн рублей и 3,4 млн рублей (общая сумма более 336 млн рублей). Заседания по ним пройдут в ноябре текущего года.

13 октября «Искра» опубликовала уведомление в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о намерении инициировать процесс банкротства муниципального предприятия в связи с наличием признаков несостоятельности. Через 10 дней к дочке Ростеха присоединилось ООО «Сиаск-Энерго». Компании имеют на руках исполнительные листы по выигранным делам на 91 и 37 миллионов рублей соответственно. В июне о намерениях подать заявление о признании МУП «Энергия» банкротом заявлял и «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Несколько гражданских исков в настоящее время рассматриваются в суде.

Стоит отметить, что за последние 12 месяцев к МУП «Энергия» предъявлено исков на общую сумму 920 миллионов рублей. Среди кредиторов также значатся «Сибирьгазсервис», «Горводоканал» и «Новосибирскэнергосбыт».

МУП Энергия обеспечивает теплом Пашино и ОбьГЭС. В марте текущего года директор департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков назвал катастрофической ситуацию на предприятии и газовых котельных города. По его прогнозам, к концу года расчетный убыток МУП «Энергия» может составить 1 млрд рублей.

— Долги уже колоссальны. Они копятся в течение двух лет по одной простой причине: МУП «Энергия» покупает тепло дороже, чем продает населению, и это приводит к росту задолженности перед котельными, перед газоснабжающими организациями. Сейчас мы пытаемся создать рабочую группу при мэрии города Новосибирска по увеличению тарифа с 9,6% до 12,6%. Эти 3% не приведут к стабилизации, но по крайней мере помогут МУП «Энергии» и котельным выживать в сложившейся ситуации, — говорил тогда глава департамента.

Он подчеркнул, что у мэрии нет намерения ликвидировать МУП «Энергия».

По данным Контур.Фокус, МУП «Энергия» г. Новосибирска занимается производством пара и горячей воды, тепловой энергии котельными и обеспечивает работоспособность тепловых сетей. Руководитель компании является Сергей Орлов. Согласно финансовым отчетам, выручка компании за 2024 год составила 785,1 млн рублей (в 2023 году — 740 млн рублей), чистый убыток 476,3 млн рублей (в 2023 году убыток был на уровне 428,8 млн рублей). За год предприятие выступало ответчиком в 103 арбитражных делах.

АО «НМЗ «Искра» — оборонное предприятие, подконтрольное госкорпорации «Ростех», расположено в Пашино. Уставный капитал — 2 449 209 000 рублей. Учредителем значится ООО «Спецвмтех» (холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех). Генеральный директор — Сергей Кондратьев. Данные по выручке и прибыли предприятия не раскрываются. В 2021 году объем выручки предприятия составил более 5,56 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что износ теплосетей новосибирского МУП «Энергия» составляет более 74%.