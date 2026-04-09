МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Арбитражный суд Новосибирской области 6 апреля 2026 года вынес определение по заявлению завода «Искра» (входит в структуру «Ростеха») о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Энергия». Судья отказала во введении процедуры наблюдения и оставила заявление без рассмотрения. Завод «Искра» при этом получит обратно из федерального бюджета 100 тысяч рублей, уплаченных за процедуру.

МУП «Энергия» снабжает теплом жителей микрорайона ОбьГЭС. Предприятие не производит тепло самостоятельно, а покупает его у генераторов и распределяет через свои сети. Разница между утверждёнными для населения тарифами и реальной себестоимостью услуг не компенсируется предприятию в полном объёме. В результате экономическая модель работы оказалась заведомо убыточной. В какой-то момент предприятие ушло в пике — общий долг превысил миллиард рублей.

Первым крупным инициатором банкротства выступил новосибирский завод «Искра». Это предприятие входит в государственный холдинг «Ростех» и само производит тепло со своей котельной. За поставленное тепло МУП «Энергия» задолжала заводу почти 440 миллионов рублей. Такой долг мог бы окончательно потопить муниципальную организацию, даже если бы городской бюджет попытался вмешаться. Суд не стал вводить процедуру наблюдения и оставил первый иск без рассмотрения.

Перед новой зимой предприятие получило временную отсрочку, но ситуация остаётся напряжённой. Уже 7 апреля 2026 года, то есть на следующий день после оглашения резолютивной части определения, в арбитраж поступил новый иск. Заявление о признании МУП «Энергия» банкротом подал ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод». Сумма требований нового кредитора составила 34,9 миллиона рублей.

Ещё раньше, 3 апреля 2026 года, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» подало два иска о взыскании долгов с МУП «Энергия». Первый — на сумму 527 536,28 рубля, второй — на 2 137 781,14 рубля. Судья Татьяна Майкова рассмотрела эти заявления и 6 апреля вынесла определения об оставлении без движения. Причина — техническая: истец неправильно оформил оплату государственной пошлины либо приложил платёжное поручение, относящееся к другому делу. До 6 мая 2026 года компания может исправить недостатки, после чего суд либо примет иски к рассмотрению, либо вернёт их.

Новая волна требований накрыла предприятие 8 апреля. В этот день в Арбитражный суд Новосибирской области поступили сразу три гражданских иска от ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Суммы требований составили 1 449 257,09 рубля, 13 098 703 рубля и 40 590 255 рублей. В отличие от исков теплосетевой компании, эти заявления пока не рассмотрены судом.

В итоге предприятие отбилось от одного иска, но почти сразу получило другие. Судьба МУП «Энергия» остаётся под вопросом, и готовиться к очередному отопительному сезону ему, вероятно, придётся в условиях продолжающихся судебных разбирательств.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский регоператор утонул в долгах при рекордной выручке.