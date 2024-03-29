Около тысячи сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита

Около тысячи льготных образовательных кредитов оформили сибиряки в Сбере с начала 2024 года. В 2023 году новую профессию с помощью этого финансового инструмента начали осваивать почти 9000 человек, приводят данные аналитики банка.

Чаще всего такой инструмент для получения образования используют студенты в Новосибирской области и Красноярском крае, где число оформленных в первые два месяца текущего года льготных кредитов превышает 200 на каждый регион. Десятки таких кредитов были выданы в Омской области, Хакасии, Алтайском крае, Кузбассе и Томской областях.

Больше половины получающих образование и профессию студентов в Сибири – это ребята в возрасте до 25 лет. Вместе с тем образовательный кредит востребован и у людей более старшего возраста. Так, около 15% участников образовательных программ в Сибири — 2024 старше 30 лет. Студентами, в том числе вновь в 2024 году становятся также люди пред пенсионного и пенсионного возраста. Самому старшему больше 65 лет.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Кредит на образование с господдержкой остается востребованной программой у сибиряков. Для молодых людей – это отличная возможность получить первую профессию, для сибиряков среднего и старшего возраста — получить новое образование, или как минимум пройти переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке труда».

Кредит на образование с господдержкой позволяет получить высшее или среднее профессиональное образование по льготной ставке в 3% (диапазон значений полной стоимости кредита: 2,3 — 3,3%). И имеет единственное ограничение по возрасту – заемщику должно быть не меньше 14 лет.