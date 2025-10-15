«Не очень справились»: Новосибирск передает «Спецавтохозяйство» правительству области

В региональный парламент внесен законопроект о безвозмездной передаче 100% акций регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» из собственности мэрии Новосибирска в собственность правительства Новосибирской области. Это решение принято в мэрии 25 сентября.

— Передача позволит области оказывать регоператору меры поддержки, осуществлять контроль за его деятельностью и обеспечением, — отметил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин на внеочередном заседании профильного комитета регионального парламента.

И.о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров отметил, что по дорожной карте крайний срок передачи АО — 1 декабря 2025 года. Он предложил депутатам рассмотреть законопроект в первом чтении на ближайшей сессии.

Кроме того, Евгений Назаров сообщил, что МинЖКХ разработал проект закона о мерах поддержки регионального оператора за счет средств областного бюджета. Речь идет о финансовом обеспечении планируемых затрат, а также о возмещении понесенных затрат для приобретения техники и оборудования для оказания услуг по утилизации ТКО (с 1 января 2024 года), по оплате лизинговых платежей, по приобретению программно-технических средств для информационной системы (с 1 января 2025 года). Второй блок финансовой поддержки — возмещение понесенных затрат по ликвидации мест несанкционированных свалок, а также затрат в период временного исполнения обязанностей регионального оператора.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив заявил: странно слышать от министров, что передача «Спецавтохозяйства» в область будет способствовать улучшению его работы.

— Можно рассуждать, что (ранее) не очень справились? — поинтересовался он.

Шимкив предупредил директора «САХ» Александра Мартынова, что, по согласованию с правительством региона, председателем АО решено выдвинуть представителя Заксобрания Антона Тыртышного для обеспечения контроля за деятельностью регоператора.

— Депутаты опасаются, чтобы у директора не создалось впечатление, что что бы вы не делали, областной бюджет все возместит. Кроме того, нужно разобраться с долгами по судебным решениям в несколько сотен миллионов рублей, в том числе накопленными предыдущими юрлицами, чтобы их закрыть и чтобы меньше долгов пришло в областной бюджет. И наконец, основная задача — определиться с тарифами. Бесконечно область не может содержать «САХ» за счет бюджета, поэтому просьба — организовать работу так, чтобы в течение 1,5-2 лет вы могли укладываться в тариф и оказывать профессиональную качественную услугу населению, — подчеркнул Шимкив.

В ходе внеочередного заседания комитета прозвучало, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека, требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора, составляет 130-140 рублей.

— Мы видим проблему с тарифами регоператора. Выпадающие доходы довольно существенны. Но есть вопросы, связанные с управлением, не все бухгалтерские документы мы видим, чтобы проанализировать работу, которая далее велась. Кроме того, на росте тарифа скажется закрытие Левобережного полигона — за счет роста затрат на перевозку. Это не радует, но мы не должны выпустить эту ситуацию из-под контроля, —подчеркнул председатель комитета Олег Подойма.

Депутат Илья Поляков отметил, что нужно сразу продумывать, откуда брать 40% от суммы, необходимой для повышения тарифа.

— Нужно понять, сколько может платить население и сколько мы можем выделить из бюджета, — пояснил он.

Напомним, вопрос о финансовом оздоровлении регионального оператора рассматривается в Новосибирской области с марта 2025 года.

