Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе пересмотрят нормативы на утилизацию отходов для юрлиц и физлиц

В 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

— Промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей, — подчеркнул Мартынов.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Норматив накопления в отношении домовладений составляет 2,38 кубических метра или 392,95 килограмма в год на одного проживающего.

Он также отметил, что планируется проведение замера нормативов по юридическим лицам, так как текущие сильно занижены. Недополученные доходы по результатам заниженных нормативов для юридических лиц составляют 170 млн рублей в год.

Юридические лица при отсутствии собственной контейнерной площадки оплачивают услугу по обращению с ТКО согласно нормативам, установленным приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ в отношении объектов общественного назначения. Норматив рассчитывается на 1 квадратный метр площади, на одно место либо на одного сотрудника. При наличии у юридического лица собственной контейнерной площадки оплата услуги по обращению с ТКО будет производиться исходя из фактического объема ТКО.

По прогнозам Мартынова, рост норматива накоплений после перерасчета составит 20-30%.

— В 2026 году мы также планируем актуализировать данные о площадках образования отходов. Актуализация данных позволит региональному оператору взыскать с юридических лиц-уклонистов не менее 150 млн рублей за год. В 2025 году с юрлиц, уклоняющихся от заключения договора на вывоз мусора, были взысканы 130 млн рублей. Это примерно равно начислениям по юридическим лицам за один месяц, — добавил глава САХ.

В 2025 году «Спецавтохозяйство» подало в суд 1126 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 13 млн рублей, по юридическим лицам — 430 исков на 44 млн рублей.

За 2025 год с территории Новосибирской области вывезены 954 тысячи тонн коммунальных отходов. Из них 549 тысячи сгенерировал Новосибирск. Собственными силами «Спецавтохозяйство» транспортировало 369 тысяч тонн или 45,71% ТКО.

  • Плановая цель по новым договорам на 2026 год — превысить сумму поступлений 2025 года в два раза.
  • Увеличить доходную часть за счет повышения охвата договоров с юридическими лицами.

В муниципальных районах собираемость платежей за вывоз ТКО по итогам года составляет от 64% до 93,3%. По городу традиционно высокий процент сбора ― в Центральном административном округе, самая низкая собираемость — в Кировском.

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 января по 30 сентября 2026 года размер предельного единого тарифа на вывоз мусора в регионе составляет 461,46 рубля за один кубический метр ТКО, с 1 октября по 31 декабря 2026 года — 510,84 рубля.

Ранее редакция писала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Автор: Оксана Мочалова

На российском рынке детских товаров  складывается парадоксальная ситуация: на фоне роста производства фиксируется устойчивое падение продаж. В Новосибирской области эта тенденция выражена особенно ярко.

Согласно исследованию «Чек Индекс», основанному на анализе миллионов кассовых чеков, в 2025 году по России медианная цена чека на товары для детей выросла на 6%, достигнув 3022 рублей, а число покупок снизилось на 8%. В Новосибирской области динамика еще жестче: медианная цена поднялась на 8% (до 3340 рублей), а количество покупок упало на 11%, сообщили аналитики центра по запросу редакции.

Читать полностью

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Когда Ване было восемь месяцев, его поведение резко изменилось: перестал произносить свои первые слова, отзываться на имя и реагировать на игрушки. В полтора года ребенку поставили диагноз «аутизм».

— У сына нет речи, он неусидчивый, не играет с детьми, не может выразить свои желания, не реагирует на обращения. При этом у Вани отличная память, музыкальный слух и способности: он знает счет, русский и английский алфавит, читает по слогам, пишет, может сыграть мелодию на пианино и пропеть ее, идеально попадая в ноты, – и всему этому он научился сам, мы лишь помогали и поддерживали. Но его поведение создает много проблем. Например, на улице он может вырвать руку и побежать, не видя куда и не боясь машин, а если попытаться с ним поговорить, закрывает уши и перестает смотреть в глаза, — рассказывает мама Вани Виктория Полякова.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Автор: Артем Рязанов

На этой неделе в Новосибирске откроют для автомобилей улицу Ленина. По информации мэрии, движение запустят в среду, 11 февраля. Сегодня снимают ограждения и дорожные знаки.

Улица Ленина была закрыта для движения автотранспорта из-за подготовки к Новому году и праздничных мероприятий. Пешеходной зоной стал участок от площади Ленина до Советской.

Читать полностью

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Губернатор Андрей Травников оценил условия для преподавателей и учеников в новой – и самой большой за время существования области — музыкальной школе, расположенной в Академгородке.

Это четырёхэтажное сооружение площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров позволит почти 800 ребятам осваивать 22 направления музыкального образования. Пока их уроки проводятся в подвалах лицея № 130 в Академгородке.

Читать полностью

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Автор: Юлия Данилова

По итогам третьего квартала 2025 года 112044 сотрудников крупных и средних предприятий Новосибирской области работали в формате частичной занятости. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, их количество выросло 11%, сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росстатата.

Доля частично занятых в общем числе работников списочного состава в регионе по итогам трех кварталов 2025 года составляла 17,3%.

Читать полностью
