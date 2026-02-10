«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

В 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

— Промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей, — подчеркнул Мартынов.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Норматив накопления в отношении домовладений составляет 2,38 кубических метра или 392,95 килограмма в год на одного проживающего.

Он также отметил, что планируется проведение замера нормативов по юридическим лицам, так как текущие сильно занижены. Недополученные доходы по результатам заниженных нормативов для юридических лиц составляют 170 млн рублей в год.

Юридические лица при отсутствии собственной контейнерной площадки оплачивают услугу по обращению с ТКО согласно нормативам, установленным приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ в отношении объектов общественного назначения. Норматив рассчитывается на 1 квадратный метр площади, на одно место либо на одного сотрудника. При наличии у юридического лица собственной контейнерной площадки оплата услуги по обращению с ТКО будет производиться исходя из фактического объема ТКО.

По прогнозам Мартынова, рост норматива накоплений после перерасчета составит 20-30%.

— В 2026 году мы также планируем актуализировать данные о площадках образования отходов. Актуализация данных позволит региональному оператору взыскать с юридических лиц-уклонистов не менее 150 млн рублей за год. В 2025 году с юрлиц, уклоняющихся от заключения договора на вывоз мусора, были взысканы 130 млн рублей. Это примерно равно начислениям по юридическим лицам за один месяц, — добавил глава САХ.

В 2025 году «Спецавтохозяйство» подало в суд 1126 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 13 млн рублей, по юридическим лицам — 430 исков на 44 млн рублей.

За 2025 год с территории Новосибирской области вывезены 954 тысячи тонн коммунальных отходов. Из них 549 тысячи сгенерировал Новосибирск. Собственными силами «Спецавтохозяйство» транспортировало 369 тысяч тонн или 45,71% ТКО.

Плановая цель по новым договорам на 2026 год — превысить сумму поступлений 2025 года в два раза.

Увеличить доходную часть за счет повышения охвата договоров с юридическими лицами.

В муниципальных районах собираемость платежей за вывоз ТКО по итогам года составляет от 64% до 93,3%. По городу традиционно высокий процент сбора ― в Центральном административном округе, самая низкая собираемость — в Кировском.

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 января по 30 сентября 2026 года размер предельного единого тарифа на вывоз мусора в регионе составляет 461,46 рубля за один кубический метр ТКО, с 1 октября по 31 декабря 2026 года — 510,84 рубля.

Ранее редакция писала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.