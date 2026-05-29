Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

В этом году в Новосибирской области официально будут работать 23 пляжа. Это на 2 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

— К открытию планируется пляж «Дюны» в Бердске, который в прошлом году не работал. Также будет открыт пляж на территории детского оздоровительного лагеря, — добавил он.

Кудинов подтвердил, что в этом году в регионе официально не откроется Центральный пляж Академгородка.

В тоже время, в Новосибирской области уже насчитали 458 мест неорганизованного отдыха, где в жаркий период постоянно купается довольно много людей.

— Они не оборудованы спасательными постами, на этой территории водолазы не обследовали дно, и там нет удобств для отдыха. Как результат, в таких местах часто гибнут люди, — констатировал Сергей Кудинов.

По его словам, эти локации контролируются, в том числе с помощью беспилотников. Все новые стихийные места отдыха заносятся в реестр для организации проверок. Особое внимание уделяется местам неорганизованного отдыха, которые облюбовали дети.

Главный врач городской станции медицинской помощи Александр Балабушевич предупредил, что пока в водоемах Новосибирской области купаться опасно.

— Когда человек из жаркого воздуха внезапно резко попадает в холодную воду, то возможны различные неприятности, вплоть до остановки сердца. Таким опасностям подвержены люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и прочими хроническими заболеваниями. Кроме того, купание в холодной воде может привести к развитию серьёзных простудных заболеваний. У детей переохлаждение в непрогретой воде наступает достаточно быстро, — подчеркнул он.

Напомним, в 2025 году на водных объектах региона в купальный сезон погиб 31 человек, из них семеро ребятишек. В этом году спасателям уже поступила информация о восьми утонувших, пока обнаружено только четверо.

