Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Всего в регионе будут официально открыты 23 пляжные зоны

В этом году в Новосибирской области официально будут работать 23 пляжа. Это на 2 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

— К открытию планируется пляж «Дюны» в Бердске, который в прошлом году не работал. Также будет открыт пляж на территории детского оздоровительного лагеря, — добавил он.

Кудинов подтвердил, что в этом году в регионе официально не откроется Центральный пляж Академгородка.

В тоже время, в Новосибирской области уже насчитали 458 мест неорганизованного отдыха, где в жаркий период постоянно купается довольно много людей.

— Они не оборудованы спасательными постами, на этой территории водолазы не обследовали дно, и там нет удобств для отдыха. Как результат, в таких местах часто гибнут люди, —  констатировал Сергей Кудинов.

По его словам, эти локации контролируются, в том числе с помощью беспилотников. Все новые стихийные места отдыха заносятся в реестр для организации проверок. Особое внимание уделяется местам неорганизованного отдыха, которые облюбовали дети.

Главный врач городской станции медицинской помощи Александр Балабушевич предупредил, что пока в водоемах Новосибирской области купаться опасно.

— Когда человек из жаркого воздуха внезапно резко попадает в холодную воду, то возможны различные неприятности, вплоть до остановки сердца. Таким опасностям подвержены люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и прочими хроническими заболеваниями. Кроме того, купание в холодной воде может привести к развитию серьёзных простудных заболеваний. У детей переохлаждение в непрогретой воде наступает достаточно быстро, — подчеркнул он.

Напомним, в 2025 году на водных объектах региона в купальный сезон погиб 31 человек, из них семеро ребятишек. В этом году спасателям уже поступила информация о восьми утонувших, пока обнаружено только четверо.

Ранее редакция сообщала о том, что пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр. 

Источник фото: 2ГИС, автор: Лилия Посохова @otkrytayakarta.

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса
Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Читать полностью

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Июнь 2026 года принесет жителям Новосибирска и области более десятка законодательных нововведений. Перемены затронут как семейный бюджет, так и повседневные услуги.

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную налоговую выплату. Ее получат родители, которые работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Механизм работает как возврат части уплаченного ранее налога. С дохода семьи сначала удерживают стандартные 13%, а затем пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу (7%) возвращают.

Читать полностью

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Облик новосибирской площади Маркса в 2026 году кардинально меняется. К сдаче готовится гостиница «Турист», возле строящегося «Аэрона» сносят торговые павильоны. Infopro54 зафиксировал эти изменения и поговорил о них с архитекторами.

Гостиница «Турист» — долгострой, возведение которого растянулось на десятилетия. Здание визуально уже освободили от строительных заборов и техники, и хотя объект еще не принимает гостей, он выглядит завершенным. Для жителей Левобережья эти изменения безусловно со знаком плюс. Они говорят, что без строительных заборов данный объект выглядит точно лучше.

Читать полностью

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

Читать полностью

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать дих через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Читать полностью

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске подведены итоги первого аукциона на размещение на территории кладбищ города нестационарных торговых объектов. Он прошел 25 мая.

Судя по размещенной документации, на торги выставлялись два участка на Мочищенском шоссе в районе Заельцовского кладбища: площадь участков и НТО, которые на них можно разместить составляла по 12 кв м, а срок аренды ― по 7 лет. Стартовая стоимость каждого лота составляла 184,8 тысяч рублей в год. В документах подчеркивается, что при отделке торговых павильонов используется основной цвет неостекленных поверхностей ― графитовый серый, дополнительный ― черно-серый, на фризе ― фирменный цвет хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. НТО могут быть только одноэтажные высотой не более 5 метров.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

