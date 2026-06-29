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Бизнес Общество

Соискатели в Сибири теряют оптимизм в оценке своих перспектив на рынке труда

Автор: Юлия Данилова

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Наиболее туманно будущее видят программисты и маркетологи

Итоги второго квартала свидетельствуют об общем снижении оптимизма среди соискателей. Этот тренд зафиксирован во всех регионах и округах России. Хуже всего свои перспективы на рынке труда оценивают соискатели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве. Больше всего оптимизма у жителей Дальневосточного федерального округа, констатируют аналитики hh.ru. В Сибири индекс самочувствия соискателей упал до уровня начала 2025 года, когда в России была максимальная ключевая ставка, а компании запускали оптимизацию всех бизнес-процессов.

В отраслевом разрезе наименее позитивно смотрят в трудовое будущее ИТ-специалисты, сотрудники сферы маркетинга, представители индустрии развлечений и массмедиа, а также топ-менеджеры. Стоит отметить, что в 2026 году дефицит айтишников в Новосибирской области пошел на спад.

В профессиональном разрезе наиболее позитивные настроения во втором квартале зафиксированы у медицинских работников, представителей розничной торговли, автомобильного бизнеса, а также ресторанно-гостиничной отрасли. Врачи и медсестры сегодня являются самыми дефицитными специалистами в регионе.

Напомним, по итогам 2025 года Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда. Доля сотрудников на пике карьеры в регионе сокращается. Самую большую динамику роста показывают пенсионеры.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички». Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок труда кадры

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Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

В Новосибирске уже почти месяц стоит жаркая погода. Это предсказуемо привело к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы. Продажи существенно выросли практически во всех сегментах: от дорогих сплит-систем до мини-вентиляторов, которые люди носят на шее, в руках, на головных уборах.

Об увеличении спроса на ручные портативные вентиляторы можно судить по наблюдениям, сделанным в транспорте и на городских улицах. Эти устройства есть сейчас у многих продавцов на рынках и уличных ярмарках, их размещают в детских колясках и на переносках для животных. Торговые компании, которые реализуют такую технику, подтверждают данные наблюдения.

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Размещение складов и хостелов в домах Новосибирска предлагают утверждать жителям

Автор: Юлия Данилова

Для размещения хостелов, общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий в многоквартирных жилых домах, бизнесу предлагают получать соответствующее разрешение у жильцов. Речь идет даже о нежилых помещениях. Законопроект направлен депутатами Госдумы на рассмотрение правительства РФ, сообщили «Известия». Депутаты заявляют, что к ним поступает много жалоб от жителей домов, где работают такие объекты. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подтвердил изданию, что размещение таких объектов в жилых домах — стабильный источник социальной напряженности.

Изменения планируется внести в Жилищный кодекс РФ. Кроме того, регионам предлагают предоставить право вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса, а также формировать реестр сфер деятельности, которые будут согласовывать жители. Так же планируется создать механизм государственного контроля за использованием нежилых помещений в многоквартирных домах. Инициаторы законопроекта не исключают, что новые изменения затронут и уже действующие бизнесы в МКД.

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В Новосибирске сегодня станет больше почетных жителей города

Автор: Юлия Данилова

Кульминацией празднования Дня города на площади имени Ленина станет церемония присвоения звания «Почетный житель Новосибирска». Об этом сообщила мэрия города. Церемония начнется в 22.00 на главной сцене. В этом году организаторы Дня города отказались от салюта. Его решено было заменить вечерней концертной программой.

Напомним, на майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

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В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

Автор: Юлия Данилова

В центре Новосибирска, на улице Свердлова, на продажу выставлено помещение площадью 106 кв.м. Как отмечает организатор торгов, РТС-тендер, речь идет о помещении фонда социальной защиты молодежи. По данным 2ГИС, эта организация в списке действующих в здании не указана. Инициатором торгов выступает департамент имущества мэрии Новосибирска.

— Приватизация объекта недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2026 год», — уточняется в документации.

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Запуск логистического центра Wildberry в Новосибирске ждут в августе

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске готовится к запуску крупный логистический центр Wildberry. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании инвестиционного совета региона. Как уточнили редакции в корпорации, запуск ожидается в августе. Ранее в компании говорили об июле.

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн. По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries  — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

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На следующей неделе новосибирцев снова ждет пекло до +34 С

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, 29 июня – 5 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами до +34 С. 29 и 30 июня возможные небольшие дожди. Также вероятны грозы, во время которых дождь будет усиливаться.

29 июня ночью и утром синоптики не исключают местами туманы.

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