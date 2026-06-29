Соискатели в Сибири теряют оптимизм в оценке своих перспектив на рынке труда

Итоги второго квартала свидетельствуют об общем снижении оптимизма среди соискателей. Этот тренд зафиксирован во всех регионах и округах России. Хуже всего свои перспективы на рынке труда оценивают соискатели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве. Больше всего оптимизма у жителей Дальневосточного федерального округа, констатируют аналитики hh.ru. В Сибири индекс самочувствия соискателей упал до уровня начала 2025 года, когда в России была максимальная ключевая ставка, а компании запускали оптимизацию всех бизнес-процессов.

В отраслевом разрезе наименее позитивно смотрят в трудовое будущее ИТ-специалисты, сотрудники сферы маркетинга, представители индустрии развлечений и массмедиа, а также топ-менеджеры. Стоит отметить, что в 2026 году дефицит айтишников в Новосибирской области пошел на спад.

В профессиональном разрезе наиболее позитивные настроения во втором квартале зафиксированы у медицинских работников, представителей розничной торговли, автомобильного бизнеса, а также ресторанно-гостиничной отрасли. Врачи и медсестры сегодня являются самыми дефицитными специалистами в регионе.

Напомним, по итогам 2025 года Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда. Доля сотрудников на пике карьеры в регионе сокращается. Самую большую динамику роста показывают пенсионеры.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички». Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности.