«В других городах покупают большие пылесосы»: программу замены тополей предложили разработать в Новосибирске

Разработать программу замены тополей на другие деревья на улицах Новосибирска предложил депутат регионального парламента Дмитрий Козловский. Он заявил, что каждый десятый наказ от избирателей, который к нему поступает, касается сноса и обрезки тополей.

— Тополиный пух стал огромной проблемой для города. Я знаю, что в других городах покупают большие пылесосы, чтобы этот пыль и пух высасывать. Мы можем сделать программу замены тополей на другие деревья, рассчитанную на 5-10 лет, и делать это поэтапно, — заявил Козловский.

Он отметил, что есть технологии, позволяющие выкорчевывать корни тополей. С помощью специальных насадок на экскаваторы, корни высверливаются без повреждения асфальта и плитки, и прямо в это же место высаживается новое дерево.

— Если мы разработаем и сделаем эту программу, то экологическая и противопожарная обстановка в Новосибирске улучшится, а сотни тысяч новосибирцев скажут нам «огромное спасибо». Особенно те, которые болеют аллергическими заболеваниями и на целый месяц уезжают из Новосибирска, — уверен депутат.

В итоге спикер Заксобрания поручил сделать протокольную запись и отработать этот вопрос с мэрией.

Напомним, жители Новосибирска в соцсетях активно поднимают проблему благоустройства города. Одна из самых острых тем — тополиный пух. Горожане недовольны тем, что его не убирают, не поливают и не подметают.

Ранее депутаты предлагали проработать меры борьбы с кленом, который приравняли к борщевику.