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Финансы

Как тарифы брокеров влияют на доходность инвестора

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Финансист объяснил, что инвесторы начинают смотреть на портфель шире

Тарифы брокеров становятся все более важным фактором для частных инвесторов: при регулярных сделках на фондовом рынке комиссии могут существенно влиять на итоговую доходность. Об этом в интервью РБК рассказал директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

По словам эксперта, при выборе брокера инвестору важно учитывать не только удобство мобильного приложения и качество аналитики, но и стоимость реализации своей стратегии. Для долгосрочного инвестора это особенно заметно при регулярных покупках акций, облигаций, фондов и других активов. Для активного трейдера эффект еще сильнее: при большом числе сделок даже разница в доли процента по брокерской комиссии может превращаться в ощутимую сумму.

Игорь Пимонов рассказал, что основой большинства портфелей по-прежнему остаются долговые инструменты — ОФЗ и качественные корпоративные облигации. Часть инвесторов выбирает их через облигационные ПИФы: это позволяет не подбирать отдельные выпуски самостоятельно. При этом интерес к акциям также оживает: даже консервативные клиенты могут держать в портфеле 20–30% акций.

Также отмечается интерес инвесторов к ИИС-3 (индивидуальному инвестиционному счету третьего типа) и автоследованию. Первый инструмент позволяет использовать сразу две налоговые льготы при долгосрочном инвестировании, второй — подключаться к готовым стратегиям, сделки по которым автоматически повторяются на брокерском счете.

— Каждая стратегия проходит серьезный отбор и оценку с нашей стороны, — отметил эксперт.

Среди альтернативных инструментов Игорь Пимонов выделил CFD-контракты на разницу. По его словам, они позволяют инвестору участвовать в движении цены зарубежных активов без прямой покупки самих ценных бумаг. Такой формат может быть интересен тем, кто ищет валютную и страновую диверсификацию в регулируемом российском контуре.

В целом логика инвесторов сейчас во многом строится вокруг снижения ключевой ставки, считает глава брокерского бизнеса БКС. По мере ее снижения краткосрочное размещение денег в инструментах с фиксированной доходностью постепенно теряет прежнюю привлекательность. Поэтому инвесторы снова начинают смотреть на портфель шире: оценивать его состав, горизонт инвестирования, соотношение облигаций и акций, уровень риска, издержки и качество брокерской платформы.

Фото предоставлено БКС Мир инвестиций

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы инвестиции БКС

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Годовая инфляция в Новосибирской области в мае замедлилась до 5,6% (видео)

Генриетта Строева, эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В мае сезонно снизились цены на перец, помидоры, огурцы и зелень. Это произошло за счет увеличения на рынке предложения как отечественной, так и импортной продукции.

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Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

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Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений демонстрирует уверенное развитие. Согласно статистике Банка России, к середине 2026 года количество участников превысило 12 миллионов человек, а суммарный объём вложенных средств достиг 938 миллиардов рублей. Только за период с марта этого года прирост пользователей программы составил свыше 1,7 миллиона человек, а привлечённые средства увеличились на 146 миллиардов рублей.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов подчеркнул растущее доверие к системе долгосрочных сбережений. Средний размер взноса в фонде оценивается в 86,7 тысячи рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Также наблюдается увеличение числа клиентов, пользующихся государственной поддержкой в рамках программы. Во втором полугодии 2026 года около 1 миллиона участников получат софинансирование, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Общий объём государственной поддержки для них составит 27 миллиардов рублей, увеличившись на 73,5% по сравнению с прошлым годом.

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Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

На российском рынке наблюдается активизация тенденции к рефинансированию потребительских кредитов. Согласно данным Центрального Банка России и аналитиков Frank RG, в первой половине 2026 года доля рефинансированных займов в общем объеме выдачи наличных кредитов достигла 14-17%, демонстрируя один из самых высоких темпов роста в сегменте. Увеличение объема таких операций на 35-40% год к году свидетельствует о желании заемщиков снизить свою долговую нагрузку, чему способствует постепенное удешевление кредитных продуктов. Развитие онлайн-сервисов, позволяющих оформить заем без предоставления справок и личного визита в банк, также стимулирует спрос на рефинансирование.

Аналогичная ситуация прослеживается и в ВТБ. В мае текущего года объем выданных наличных кредитов на рефинансирование увеличился на 45%, составив 2,7 млрд рублей, при этом среднемесячный прирост с начала года достиг 68%. За истекшие пять месяцев граждане получили потребительские кредиты на общую сумму 215 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рост интереса к рефинансированию является устойчивой тенденцией, поддерживаемой регулярной корректировкой условий кредитования; с начала года полная стоимость кредита снизилась на 6,3 процентных пункта.

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Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

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Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон, позволяющий новосибирцам, имеющим ипотеку, претендовать на каникулы при рождении\усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность каникул при этом составит до полутора лет.

— В этом время не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

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