Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без света

В соответствии с действующим законодательством, наличие неуплаченных счетов за энергоресурсы влечет за собой возможность ограничения их потребления. Ситуация в Новосибирской области вызывает обеспокоенность: за первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии. Большинство нарушителей погашают долг после получения предупреждения, однако, встречаются и злостные неплательщики.

Важно знать, как происходит процедура отключения: решение об этом принимает гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»). В свою очередь, сетевая организация, получив перечень должников, обязана выполнить требование об ограничении электроснабжения согласно установленному регламенту.

С начала текущего года специалисты «Россети Новосибирск» по запросам сбытовой организации прекратили подачу электроэнергии 2184 потребителям, суммарный долг которых превысил 110 миллионов рублей. Еженедельно компании приходится отключать около 90 злостных неплательщиков, а в отдельные дни количество выездов бригад достигает 20, что порой занимает весь рабочий день.

Отвлечение персонала сетевой компании на отключение и последующее подключение потребителей, допустивших задолженность, негативно сказывается на выполнении плановых производственных задач. Короткое сибирское лето – это критически важное время для проведения ремонтных работ, модернизации и подготовки электросетей к отопительному сезону. Ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение стабильности электроснабжения, вынужденно расходуются на взаимодействие с должниками.

Между тем для самих недобросовестных потребителей ограничение электроснабжения влечет дополнительные существенные расходы: восстановление подачи электроэнергии обойдется физическим лицам до 5000 рублей, а организациям – до 15000 рублей. Эта сумма подлежит уплате в пользу гарантирующего поставщика.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, таких как начисление пени, прекращение подачи электроэнергии и дополнительные финансовые затраты, рекомендуется погашать возникшую задолженность в максимально сжатые сроки. Информацию о наличии и размере долга, а также о доступных способах оплаты можно получить в персональном кабинете на веб-ресурсе АО «Новосибирскэнергосбыт».