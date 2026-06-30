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Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без света

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За первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии

Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без светаВ соответствии с действующим законодательством, наличие неуплаченных счетов за энергоресурсы влечет за собой возможность ограничения их потребления. Ситуация в Новосибирской области вызывает обеспокоенность: за первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии. Большинство нарушителей погашают долг после получения предупреждения, однако, встречаются и злостные неплательщики.

Важно знать, как происходит процедура отключения: решение об этом принимает гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»). В свою очередь, сетевая организация, получив перечень должников, обязана выполнить требование об ограничении электроснабжения согласно установленному регламенту.

С начала текущего года специалисты «Россети Новосибирск» по запросам сбытовой организации прекратили подачу электроэнергии 2184 потребителям, суммарный долг которых превысил 110 миллионов рублей. Еженедельно компании приходится отключать около 90 злостных неплательщиков, а в отдельные дни количество выездов бригад достигает 20, что порой занимает весь рабочий день.

Отвлечение персонала сетевой компании на отключение и последующее подключение потребителей, допустивших задолженность, негативно сказывается на выполнении плановых производственных задач. Короткое сибирское лето – это критически важное время для проведения ремонтных работ, модернизации и подготовки электросетей к отопительному сезону. Ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение стабильности электроснабжения, вынужденно расходуются на взаимодействие с должниками.

Между тем для самих недобросовестных потребителей ограничение электроснабжения влечет дополнительные существенные расходы: восстановление подачи электроэнергии обойдется физическим лицам до 5000 рублей, а организациям – до 15000 рублей. Эта сумма подлежит уплате в пользу гарантирующего поставщика.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, таких как начисление пени, прекращение подачи электроэнергии и дополнительные финансовые затраты, рекомендуется погашать возникшую задолженность в максимально сжатые сроки. Информацию о наличии и размере долга, а также о доступных способах оплаты можно получить в персональном кабинете на веб-ресурсе АО «Новосибирскэнергосбыт».

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск. Автор фото Максим Богатырев

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

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Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

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В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

С начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

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Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

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«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

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Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

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«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

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