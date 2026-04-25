«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Владимир Анискин намерен подать заявку на включение своей работы в Книгу рекордов России

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Владимир задумал создать эту картину несколько лет назад, но его беспокоила рамка: он долго не мог найти подходящее решение и откладывал работу над самим полотном.

— В конце концов, я решил сделать картину без рамки, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть. Для этого на торце волоса ставилась пятно белой краски. Затем, когда краска подсохла, острым резцом аккуратно удалялась лишняя краска – оставался только белый квадрат (полотно для будущей картины). Затем одним прикосновением тончайшего волоска с краской на кончике ставилась черная точка. Следует сказать, что иногда точка получалась не по середине белого квадрата – смотрелось тоже, кстати, неплохо. Но цель была — «точка по центру», и она была вскоре достигнута», — говорит Анискин.

Картина без рамки выглядела неполной и незавершённой. На следующий день житель Новосибирска придумал оформить её миниатюрной рамкой из золотых шариков, что придало работе завершённый вид. Как утверждает Владимир, это самая маленькая картина в мире. Ее создание заняло у микрохудожника два дня.

Толщина полотна составляет 16 микрометров, диаметр шариков — от 3 до 4 микрометров. Общая ширина картины вместе с рамкой достигает 22 микрометров. Размер точки — 6 микрометров. Художник намерен подать заявку на включение своей работы в Книгу рекордов России. Он также отмечает, что мог бы создать картину меньшего размера, но его целью было зафиксировать идею в её первоначальном воплощении.

Ранее редакция сообщала о том, что микроминиатюрист из Новосибирска создал копию картины «Дама с горностаем».

Источник фото: Владимир Анискин в Телеграм

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

40 лет со дня катастрофы: в Новосибирской области проживает более 1,5 тысячи чернобыльцев

Автор: Мария Гарифуллина

В апреле 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая по масштабам и совокупности последствий считается крупнейшей радиационной катастрофой современности. В Новосибирске проходят памятные мероприятия.

Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств с привлечением для работ в зонах высокого радиоактивного загрязнения более 600 тысяч гражданских специалистов, военнослужащих и военнообязанных. Они работали в зоне высокого радиоактивного загрязнения с апреля 1986 года по декабрь 1990-го. В ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие почти три тысячи жителей Новосибирской области.

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в предстоящие выходные ожидается значительное повышение температуры — в некоторых районах она может подняться до +28 градусов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 апреля, ожидается заметное потепление. В городе ночью температура составит примерно +6…+8 градусов, а днём поднимется до +21…+23 градусов. Вероятность осадков низкая. В области температура поднимется до +21…+26 градусов, однако в некоторых местах будет немного прохладнее.

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Автор: Артем Рязанов

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

Бизнес Общество Туризм

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Бизнес Общество

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

Культура Общество

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Бизнес

Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Бизнес Власть

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Туризм

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Власть Промышленность

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Общество

40 лет со дня катастрофы: в Новосибирской области проживает более 1,5 тысячи чернобыльцев

Бизнес Право&Порядок

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Общество

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Общество

Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

Культура Общество

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Общество

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Бизнес Общество

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Бизнес Общество

Партия некачественного новосибирского сливочного масла выявлена на Алтае

Бизнес Общество Право&Порядок

Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней

Право&Порядок

Новосибирский инженер создал вредоносную программу для кражи бонусов

Власть Город

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

