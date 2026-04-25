«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Владимир задумал создать эту картину несколько лет назад, но его беспокоила рамка: он долго не мог найти подходящее решение и откладывал работу над самим полотном.

— В конце концов, я решил сделать картину без рамки, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть. Для этого на торце волоса ставилась пятно белой краски. Затем, когда краска подсохла, острым резцом аккуратно удалялась лишняя краска – оставался только белый квадрат (полотно для будущей картины). Затем одним прикосновением тончайшего волоска с краской на кончике ставилась черная точка. Следует сказать, что иногда точка получалась не по середине белого квадрата – смотрелось тоже, кстати, неплохо. Но цель была — «точка по центру», и она была вскоре достигнута», — говорит Анискин.

Картина без рамки выглядела неполной и незавершённой. На следующий день житель Новосибирска придумал оформить её миниатюрной рамкой из золотых шариков, что придало работе завершённый вид. Как утверждает Владимир, это самая маленькая картина в мире. Ее создание заняло у микрохудожника два дня.

Толщина полотна составляет 16 микрометров, диаметр шариков — от 3 до 4 микрометров. Общая ширина картины вместе с рамкой достигает 22 микрометров. Размер точки — 6 микрометров. Художник намерен подать заявку на включение своей работы в Книгу рекордов России. Он также отмечает, что мог бы создать картину меньшего размера, но его целью было зафиксировать идею в её первоначальном воплощении.

Ранее редакция сообщала о том, что микроминиатюрист из Новосибирска создал копию картины «Дама с горностаем».