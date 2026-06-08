В Госдуме раскрыли популярные схемы мошенников летом

Летом мошенники активно используют схемы, связанные с арендой дач, продажей саженцев, фиктивными подработками и фальшивыми путевками, сообщил Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (КПРФ).
В комментарии РИА Новости он перечислил основные виды обмана:
- Аренда дач. Злоумышленники публикуют привлекательные объявления с фотографиями, просят внести залог и исчезают после получения денег.
- Продажа участков. Мошенники настаивают на немедленном внесении аванса, скрывают проблемы с документами и правами на землю.
- Фиктивные штрафы. В чатах СНТ рассылают сообщения о якобы нарушениях с требованием оплаты по ссылке или QR-коду.
- Садовый обман. Продажа некачественных саженцев, семян, техники под видом редких сортов и со скидками.
- Услуги для участка. Бригады требуют аванс за вывоз мусора, спил деревьев и другие работы, после чего исчезают.
- Подработки для студентов. Обещают лёгкий заработок за доставку или опросы, но требуют личные данные и деньги за форму или обучение.
- Фальшивые путёвки. Мошенничество с билетами и экскурсиями через подозрительные ссылки.
Сергей Гаврилов также рассказал о том как защититься от мошенников и не попасть к ним на удочку:
- Проверять документы и реквизиты продавца
- Сохранять переписку и чеки
- Фиксировать условия работ
- Не переводить деньги незнакомым лицам
- Избегать предоплаты
- Не передавать личные данные
Особое внимание он рекомендовал уделить предложениям открыть карту для приема чужих переводов — это может быть связано с участием в преступных схемах.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний.