В Госдуме раскрыли популярные схемы мошенников летом

Летом мошенники активно используют схемы, связанные с арендой дач, продажей саженцев, фиктивными подработками и фальшивыми путевками, сообщил Сергей Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (КПРФ).

В комментарии РИА Новости он перечислил основные виды обмана:

Аренда дач. Злоумышленники публикуют привлекательные объявления с фотографиями, просят внести залог и исчезают после получения денег.

Продажа участков. Мошенники настаивают на немедленном внесении аванса, скрывают проблемы с документами и правами на землю.

Фиктивные штрафы. В чатах СНТ рассылают сообщения о якобы нарушениях с требованием оплаты по ссылке или QR-коду.

Садовый обман. Продажа некачественных саженцев, семян, техники под видом редких сортов и со скидками.

Услуги для участка. Бригады требуют аванс за вывоз мусора, спил деревьев и другие работы, после чего исчезают.

Подработки для студентов. Обещают лёгкий заработок за доставку или опросы, но требуют личные данные и деньги за форму или обучение.

Фальшивые путёвки. Мошенничество с билетами и экскурсиями через подозрительные ссылки.

Сергей Гаврилов также рассказал о том как защититься от мошенников и не попасть к ним на удочку:

Проверять документы и реквизиты продавца

Сохранять переписку и чеки

Фиксировать условия работ

Не переводить деньги незнакомым лицам

Избегать предоплаты

Не передавать личные данные

Особое внимание он рекомендовал уделить предложениям открыть карту для приема чужих переводов — это может быть связано с участием в преступных схемах.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний.