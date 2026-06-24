Татуаж и перманентный макияж под запретом: детские парикмахерские Новосибирска готовятся к новому ГОСТу

В России утверждён новый ГОСТ Р 72521‑2026 для детских парикмахерских — он вступит в силу 1 декабря 2026 года. Новосибирск, где активно развивается сфера услуг для детей, уже реагирует на грядущие перемены. Руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец пространства детской красоты Wonder Wood Марина Москаленко прокомментировала Infopro54, как к этим изменениям готовятся местные салоны и что это значит для родителей.

Что требует новый стандарт

ГОСТ впервые комплексно регулирует работу детских парикмахерских. Ключевые требования:

Сопровождение. Детей от 1 до 10 лет можно обслуживать только в присутствии родителя или законного представителя.

Детей от 1 до 10 лет можно обслуживать только в присутствии родителя или законного представителя. Разрешённые услуги. Стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание (без аммиака и окислителей), уход за кожей кистей и стоп, ногти (без режущих процедур), временные татуировки, прокол мочек ушей, СПА‑программы.

Стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание (без аммиака и окислителей), уход за кожей кистей и стоп, ногти (без режущих процедур), временные татуировки, прокол мочек ушей, СПА‑программы. Запреты. Химическое выпрямление и завивка, кератиновые процедуры, постоянное окрашивание и осветление, татуаж, пирсинг (кроме мочек ушей), перманентный макияж, медицинские и косметологические процедуры.

Химическое выпрямление и завивка, кератиновые процедуры, постоянное окрашивание и осветление, татуаж, пирсинг (кроме мочек ушей), перманентный макияж, медицинские и косметологические процедуры. Требования к помещению. Места для колясок, велосипедов и самокатов, кулер с водой, безопасная мебель без острых углов, адаптированные санитарные комнаты.

Места для колясок, велосипедов и самокатов, кулер с водой, безопасная мебель без острых углов, адаптированные санитарные комнаты. Материалы и персонал. Гипоаллергенная косметика, профильное образование мастеров, навыки работы с детьми, регулярные инструктажи по гигиене и первой помощи.

Гипоаллергенная косметика, профильное образование мастеров, навыки работы с детьми, регулярные инструктажи по гигиене и первой помощи. Документооборот. Информированное согласие родителей (аллергии, противопоказания, разрешение на фото/видео).

— Как предприниматель и эксперт в сфере услуг для детей, я вижу, что утверждение ГОСТ Р 72521‑2026 — это важный шаг к созданию безопасной и комфортной среды для наших детей. Стандарт, который вступит в силу 1 декабря 2026 года, не просто вводит формальные требования, а задаёт новую планку качества для всей отрасли, — говорит Марина Москаленко.

Соблюдение ГОСТа требует подготовки

Собеседница Infopro54 отмечает, что многие родители сталкивались с ситуациями, когда поход ребёнка в парикмахерскую превращался в стресс: некомфортное кресло, резкий запах краски, отсутствие игровой зоны.

— Новый стандарт решает эти проблемы системно. Для бизнеса это вызов, но и возможность. Те, кто адаптируется первыми, получат доверие клиентов и конкурентное преимущество, — уверена эксперт.

Марина Москаленко дала рекомендации предприятиям — участникам индустрии, как подготовиться к изменениям.

Начните аудит сейчас. Проверьте помещения, оборудование, косметику и регламенты на соответствие ГОСТу. Лучше выявить пробелы заранее.

Проверьте помещения, оборудование, косметику и регламенты на соответствие ГОСТу. Лучше выявить пробелы заранее. Инвестируйте в обучение. Курсы по детской психологии и гигиене — это не затраты, а вложение в репутацию.

Курсы по детской психологии и гигиене — это не затраты, а вложение в репутацию. Общайтесь с клиентами. Расскажите родителям, как вы готовитесь к новым стандартам. Прозрачность повышает доверие.

Расскажите родителям, как вы готовитесь к новым стандартам. Прозрачность повышает доверие. Используйте ГОСТ как маркетинг. Разместите на сайте и в соцсетях информацию о том, как ваш салон соответствует требованиям. Это привлечёт сознательных клиентов.

Разместите на сайте и в соцсетях информацию о том, как ваш салон соответствует требованиям. Это привлечёт сознательных клиентов. Диверсифицируйте услуги. Безопасная среда и квалифицированный персонал позволяют предлагать новые форматы: праздники, мастер‑классы, семейные дни.

Для родителей — меньше нервов

По мнению Марины Москаленко, введение ГОСТА, выгодно для новосибирских родителей. С декабря 2026 года семьи получат:

гарантию безопасности (гипоаллергенные материалы, контроль температуры, дезинфекция);

(гипоаллергенные материалы, контроль температуры, дезинфекция); чёткие правила (родитель рядом до 10 лет, информированное согласие);

(родитель рядом до 10 лет, информированное согласие); комфорт (игровые зоны, кулеры, места для колясок);

(игровые зоны, кулеры, места для колясок); прозрачность услуг (перечень разрешённых процедур на видном месте).

— Резкого скачка цен ожидать не стоит. Да, некоторые салоны могут незначительно повысить стоимость базовых услуг — на 5–15%, в зависимости от объёма необходимых инвестиций. Но те, кто грамотно спланирует переход на новый стандарт, смогут минимизировать эти изменения. А в перспективе — даже стабилизировать цены за счёт роста клиентской базы и новых направлений работы, — рассуждает Москаленко.

По ее словам, главная цель ГОСТа — не увеличить расходы родителей, а сделать услуги для детей безопаснее и качественнее. И бизнес, который сумеет донести эту ценность до клиентов, найдёт понимание и поддержку.

Инструмент развития

— На мой взгляд, ГОСТ — это не бюрократия, а инструмент развития. Он отсеет недобросовестных игроков и даст шанс тем, кто готов вкладываться в качество, — говорит Марина Москаленко.

При этом она подчеркивает, что стандарты безопасности и качества должны действовать не только для парикмахерских и квестов, а для всей сферы детских услуг. Сегодня родители сталкиваются с пробелами в регулировании этих сфер.

— К сожалению, у нас нет единой структуры контроля за детскими услугами. Это позволило бы выстроить целостную систему защиты интересов детей и родителей, а бизнесу дало понятные правила игры и доверие клиентов. При ее создании рынок детских услуг станет более зрелым, а родители получат гарантированное качество во всех сферах. Я уверена, что новосибирские предприниматели справятся с вызовами нового стандарта. Вместе мы сделаем услуги для детей безопаснее, комфортнее и доступнее, — резюмирует Марина Москаленко.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что происходит на рынке квестов в Новосибирске.