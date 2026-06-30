Завод «Ростеха» снова судится с новосибирским МУП «Энергия»

В арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск от АО «Новосибирский механический завод «Искра» к МУП «Энергия». Сумма требований составляет 263,9 миллиона рублей. Задолженность, по данным картотеки арбитражных дел, возникла из-за неисполнения обязательств по договору энергоснабжения, другие детали пока не раскрываются. Заявление пока не принято к производству.

Этот иск — не единственное судебное разбирательство между предприятиями. Ранее завод «Искра», входящий в структуры госкорпорации «Ростех», уже отсудил у муниципального предприятия более 350 миллионов рублей по искам о плате за тепловую энергию. Сейчас суд рассматривает еще один иск от завода на 76,8 миллиона рублей.

Кроме того, в производстве арбитража находится дело о банкротстве МУП «Энергия». Суд принял решение объединить несколько дел о банкротстве этого теплоснабжающего предприятия в одно производство. Объединение коснулось заявления, поданного в апреле 2026 года обществом «Новосибирский электровозоремонтный завод», и более раннего дела, возбужденного по заявлению АО «Новосибирский механический завод «Искра» в октябре 2025 года.

В апреле 2026 года суд отказался вводить на предприятии процедуру наблюдения, однако интерес к банкротству «Энергии» проявляют и другие кредиторы, включая ООО «Сиаск-Энерго», ФГУП «УЭВ» и ООО «Сибирская теплоснабжающая компания». При этом суд принял во внимание, что первый процесс был начат именно заводом «Искра», поэтому все последующие заявления рассматриваются как заявления о вступлении в уже существующее дело.

Финансовое положение МУП «Энергия» остаётся сложным. По данным сервиса Контур.Фокус, в 2025 году выручка предприятия составила 861,6 миллиона рублей. При этом чистый убыток достиг 567,1 миллиона рублей, что на 19% больше, чем в 2024 году. Кредиторская задолженность МУП «Энергия» превысила 1,35 миллиарда рублей. В настоящее время в арбитраже рассматривается 44 дела с участием предприятия. Общая сумма требований превышает 964 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа.