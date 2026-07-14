Новосибирские аграрии прекращают обработку паровых полей из-за нехватки топлива

Аграрии региона вынуждены корректировать планы полевых работ из-за топливных ограничений. Хозяйства получают так называемые лимиты — гарантированный минимум горючего, но его не хватает на весь комплекс работ. В результате часть мероприятий откладывается.

О том, как сейчас обстоит ситуация с топливом в хозяйствах, Infopro54 рассказал председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников.

Глава АККОН рассказал, что региональный Минсельхоз запросил данные о площади засеянных земель, и на этот объем хозяйствам выделили лимиты, которые отовариваются через «Газпромнефть». Схема такая: аграрии заключают договоры с компанией, разыгрывают лот на выборку топлива, после чего должны оплатить его и организовать вывоз. Однако даже этот механизм работает с перебоями. Так, хозяйство Сальникова в четверг отыграло лот на 25 тысяч литров, но не успело его выкупить из-за отсутствия денег на счете. Во вторник лот разыграют снова.

— На этот месяц нам выделили лимит 25 тысяч литров. Мы выезжаем на КамАЗе на заправку «Газпромнефти» и заливаем по 400 литров в два подвесных бака — так положено по правилам. Этого хватает на сенокосные работы. Параллельно договариваемся с коммерческой структурой, чтобы выкупить на бирже бочку — 35 тысяч литров. Сегодня цена с доставкой — около 115 рублей за литр. Мы оформили кредитную линию и, скорее всего, купим этот дополнительный объем по повышенной цене, потому что лимитов точно не хватит, когда начнется уборочная — конец августа, начало сентября, — пояснил Алексей Сальников.

По данным фермерской ассоциации, другие хозяйства региона действуют по аналогичной схеме: выезжают на заправки, заливают предусмотренный лимитами объем и также вынуждены покупать горючее сверх лимита по рыночной цене.

Однако некоторые виды работ аграрии сейчас вообще не проводят. В частности, речь идет об обработке паровых полей — участков, которые в этом сезоне не засеяны, но требуют регулярного ухода. Там необходимо систематически уничтожать сорняки, накапливать влагу и активизировать почвенную микрофлору, а для этого техника должна регулярно выходить в поле на боронование и культивацию. Из-за нехватки топлива эти работы остановлены.

— В сельском хозяйстве каждое мероприятие закладывает задел на будущий год. При пятипольном севообороте поле один год отдыхает. Его надо пахать, культивировать, боронить — три-четыре раза за лето. Это традиционная забота о паре, она повышает продуктивность и создает лучшее место для посева хлеба на следующий год. Если поле остается без внимания, такого места не будет. Этот вклад не оплачивается деньгами, он окупается только урожаем в будущем. Сейчас из-за отсутствия топлива мы не можем провести эти работы, но планируем вернуться к полям ближе к середине августа — пройдем химическую обработку тяжелыми гербицидами, чтобы сбить активные сорняки, — говорит председатель АККОН Алексей Сальников.

Последнее официальное сообщение Министерства сельского хозяйства Новосибирской области об обеспечении сельхозпредприятий ГСМ датировано 8 июля. В нем говорилось, что в ближайшие дни ожидается снижение напряженности ситуации и перехода снабжение в плановый режим.

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