Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Бизнес пошел в полицию и суды с жалобами на подделку счетов с помощью электронной подписи

Новосибирский бизнес начал жаловаться на мошеннические операции, с которыми предприниматели сталкиваются при работе с онлайн-банком.

— С 28 апреля у нас в банке была «подвешена» зарплатная ведомость на 5 мая на 187 тысяч рублей. Утром 4 мая мы никаких операций по счету не проводили. Зашли, проверили счет на поступление, выгрузили выписку, и вытащили флешку с ключом из компьютера. После этого в 17.36 по Новосибирску в банк поступила зарплатная ведомость, скопированная с нашей, со всеми нашими сотрудниками, но в нее были добавлены еще три непонятных человека с зарплатами от 976 тысяч до 987 тысяч рублей. Банк эту ведомость провел, несмотря на то, что платеж был для нас не типичен, а люди не являлись сотрудниками компании. После этого банк заблокировал наш расчетный счет и все корпоративные карты. Мы узнали об этом только утром следующего дня. На наше заявление банк ответил: «все подписано вашим ЭЦП, мы ничего не вернем». Судя по камерам, которые установлены в нашем офисе, бухгалтер в момент отправки второго реестра в банк работала за компьютером и ничего подозрительного не наблюдала, доступ никому не давала, а ключа в компьютере не было, — заявила редакции Infopro54 руководитель пострадавшей от мошенников компании.

По ее словам, всего со счета выбыло более 3,1 млн рублей, так как кредитная организация взяла комиссию за перевод. В итоге собеседница редакции написала заявление в прокуратуру, направила иск в суд и отказалась от дальнейшего сотрудничества с банком. Она не исключает, что ключ компании был скопирован в системе банка.

— Мне никто не может объяснить, как банк провел такую ведомость. Как минимум одна из этих физлиц, которых нам добавили в реестр, находится в базе данных о мошеннических переводах, а по приказу Банка России № ОД-2506 от 05.11.2025 г. с 1 января 2026 года банк обязан проверять получателей по базе данных о мошеннических переводах, — подчеркивает собеседница редакции.

Напомним, мошенники периодически атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона. Кроме того, хакеры выходят на сотрудников компаний через фейковые аккаунты топ-менеджеров и собственников бизнеса.

Ранее редакция называла самые распространенные сценарии обмана предпринимателей в Новосибирске. Эксперты Центробанка предупреждали, что мошенники моментально адаптируются к меняющимся условиям игры на рынке. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 30 месте в рейтинге наиболее привлекательных регионов с точки зрения развития экономики. Рейтинг подготовлен Финансовым университетом при правительстве РФ. Для сравнения, на 17 месте находится Иркутская область, на 29 — Алтайский край. Красноярский край занял 31 место.

Эксперты определяли самые привлекательные регионы по четырем показателям:

Академик Асеев пытается оспорить выселение из коттеджа в Академгородке

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский областной суд назначил на 16 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу о выселении академика Александра Асеева и членов его семьи из ведомственного коттеджа СО РАН. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Александр Асеев обратился с апелляцией в апреле. Он оспаривает решение Советского районного суда, который в феврале 2026 года удовлетворил иск Сибирского отделения РАН и постановил освободить жилое строение на улице Мальцева.

Новосибирская ТЭЦ нарастит выпуск золы-уноса на треть

На Новосибирской ТЭЦ-5 ввели в эксплуатацию модернизированную систему отбора и отгрузки золы-уноса с новым силосом — хранилищем для продукта сгорания угля. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Как сообщили в СГК-Новосибирск, обновление позволило упростить логистику и ускорить отгрузку золы предприятиям стройиндустрии.

Сейчас отбор золы ведётся с электрофильтров двух котлов, до конца октября к ним добавятся ещё четыре. Главное преимущество новой системы — возможность накапливать золу и отгружать её потребителям ровно тогда, когда возникает спрос.

В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

В «Патриот НСК» опровергли информацию о продаже объекта в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В АО «УК «ПЛП» отсутствует информация о намерениях продажи земельного участка и производственно-логистического комплекса резидента ООО «Патриот НСК». Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— По имеющейся информации планы по реализации инвестпроекта на площадке ПЛП остаются в силе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

