Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Новосибирский бизнес начал жаловаться на мошеннические операции, с которыми предприниматели сталкиваются при работе с онлайн-банком.

— С 28 апреля у нас в банке была «подвешена» зарплатная ведомость на 5 мая на 187 тысяч рублей. Утром 4 мая мы никаких операций по счету не проводили. Зашли, проверили счет на поступление, выгрузили выписку, и вытащили флешку с ключом из компьютера. После этого в 17.36 по Новосибирску в банк поступила зарплатная ведомость, скопированная с нашей, со всеми нашими сотрудниками, но в нее были добавлены еще три непонятных человека с зарплатами от 976 тысяч до 987 тысяч рублей. Банк эту ведомость провел, несмотря на то, что платеж был для нас не типичен, а люди не являлись сотрудниками компании. После этого банк заблокировал наш расчетный счет и все корпоративные карты. Мы узнали об этом только утром следующего дня. На наше заявление банк ответил: «все подписано вашим ЭЦП, мы ничего не вернем». Судя по камерам, которые установлены в нашем офисе, бухгалтер в момент отправки второго реестра в банк работала за компьютером и ничего подозрительного не наблюдала, доступ никому не давала, а ключа в компьютере не было, — заявила редакции Infopro54 руководитель пострадавшей от мошенников компании.

По ее словам, всего со счета выбыло более 3,1 млн рублей, так как кредитная организация взяла комиссию за перевод. В итоге собеседница редакции написала заявление в прокуратуру, направила иск в суд и отказалась от дальнейшего сотрудничества с банком. Она не исключает, что ключ компании был скопирован в системе банка.

— Мне никто не может объяснить, как банк провел такую ведомость. Как минимум одна из этих физлиц, которых нам добавили в реестр, находится в базе данных о мошеннических переводах, а по приказу Банка России № ОД-2506 от 05.11.2025 г. с 1 января 2026 года банк обязан проверять получателей по базе данных о мошеннических переводах, — подчеркивает собеседница редакции.

Напомним, мошенники периодически атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона. Кроме того, хакеры выходят на сотрудников компаний через фейковые аккаунты топ-менеджеров и собственников бизнеса.

