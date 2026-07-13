Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

Злоумышленники преимущественно использовали стандартные методы обмана, представляясь сотрудниками государственных структур, пенсионных и социальных фондов, а также курьерами почтовых служб и популярных онлайн-платформ.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что с каждым разом мошенники совершенствуют свои тактики. Главное – самим проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомыми людьми по телефону. Не следует сообщать личные данные, использовать коды из SMS и переходить по подозрительным ссылкам. Если возникают хоть малейшие сомнения в честности собеседника, лучше сразу завершить разговор.

При этом, если рассматривать количество нежелательных звонков в пересчете на одного жителя, лидирующее положение занял Алтайский край: житель Барнаула зафиксировал около 16 000 подозрительных звонков.