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Телекоммуникации

Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

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Злоумышленники преимущественно использовали стандартные методы обмана, представляясь сотрудниками госструктур, пенсионных и соцфондов, а также курьерами почтовых служб и популярных онлайн-платформ

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

Злоумышленники преимущественно использовали стандартные методы обмана, представляясь сотрудниками государственных структур, пенсионных и социальных фондов, а также курьерами почтовых служб и популярных онлайн-платформ.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области отметил, что с каждым разом мошенники совершенствуют свои тактики. Главное – самим проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомыми людьми по телефону. Не следует сообщать личные данные, использовать коды из SMS и переходить по подозрительным ссылкам. Если возникают хоть малейшие сомнения в честности собеседника, лучше сразу завершить разговор.

При этом, если рассматривать количество нежелательных звонков в пересчете на одного жителя, лидирующее положение занял Алтайский край: житель Барнаула зафиксировал около 16 000 подозрительных звонков.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

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600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

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На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

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В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

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Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

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В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

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