Стоимость проезда в транспорте в 2026 году назвали новосибирские перевозчики

В Новосибирске готовится очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте. Эту информацию редакции подтвердили депутаты горсовета и регионального парламента. Никакие суммы пока не называются, так как «еще идут теоретические расчеты с учетом затрат, которые сейчас несут перевозчики и бюджет». В перспективе может быть повышена цена за проезд как на наземном общественном транспорте, так и в метро.

— Сегодня себестоимость проезда выше действующего регулируемого тарифа, — заявил редакции один из участников рынка, работающий на городском маршруте.

Он напомнил, что за последний год после индексации тарифа в Новосибирске выросла цена ГСМ, продолжают дорожать запчасти, из-за роста ставки ЦБ практически неподъемными стали лизинговые платежи.

— Себестоимость проезда уже сейчас составляет 55 рублей. Причем более-менее удается выезжать за счет того, что в городе есть очень рентабельные маршруты и убыточные. Обычно перевозчик получает первый для работы, а второй — в нагрузку. Маловероятно, что стоимость проезда повысят сразу на 15 рублей, в бюджете сейчас денег особо для компенсации такой разницы нет. А значит, перевозчики продолжат работать в убыток, — констатировал собеседник редакции.

По его словам, для нормальной работы отрасли на октябрь 2024 года цены на проезд в городе нужно поднимать до 55 рублей плюс небольшая дельта. При таком раскладе перевозчики смогут развиваться, платить достойную официальную зарплату и налоги.

Частный предприниматель, работающий на нерегулируемом маршруте на автобусе малого класса, пояснил редакции, что в планах — повысить цены на проезд в ноябре–декабре минимум на 5 рублей.

Напомним, осенью прошлого года «Новосибирский метрополитен» предложил мэрии города увеличить стоимость проезда в 2025 году до 40 рублей минимум. Перевозчики наземного транспорта говорили о необходимости повышения тарифов до 58 рублей. В итоге проезд подорожал на 5 рублей, как и в 2023-м.

Ранее индексация составляла 1 рубль в год.

Напомним, в 2025 году в «Новосибирский метрополитен» начали поступать новые электропоезда. Часть из них город взял в кредит, часть — в лизинг. За них сейчас нужно рассчитываться. Также город брал в кредит и лизинг троллейбусы и автобусы, и за эти займы тоже нужно расплачиваться.

Ранее редакция сообщала о том, что чистая прибыль у МКП «Горэлектротранспорт» в 2024 году выросла на 185% — до 887 млн рублей. Прибыль «Новосибирского метрополитена» на 2024 год составила 577 млн рублей (+3035000%).