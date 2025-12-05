Проезд в метро Новосибирска подорожает сразу на восемь рублей

Комиссия по установлению регулируемых тарифов мэрии Новосибирска приняла решение о повышении тарифов на общественном транспорте города. На наземном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях — цены вырастут до 45 рублей, то есть на 5 рублей. Проезд в метро подорожает более значительно — до 48 рублей (+8 рублей).

В мэрии заявили, что корректировка проводится в соответствии с экономически обоснованными расходами. Перевозчики подтвердили рост затрат на техобслуживание и ремонт транспорта, ГСМ, электроэнергию и оплату труда.

Стоимость проезда изменится с 23 декабря.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте Новосибирска обычно повышаются в декабре. Последние два года тарифы поднимались сразу на пять рублей. При этом перевозчики отмечают, что себестоимость проезда сегодня составляет минимум 55 рублей.

В Москве цена одной поездки в московском метро со 2 января вырастет до 75 рублей (+8 рублей). В Санкт-Петербурге тариф на метро в 2026 году останется прежним — 86 рублей за разовый билет.

В Нижнем Новгороде цены на проезд в метро и в общественном транспорте подняли с 1 ноября — до 40 рублей (+5 рублей), в Екатеринбурге — до 42 рублей (+9 рублей). В Казани проезд на общественном транспорте подорожает с нового года — до 46 рублей (+3 рубля).

Ранее редакция сообщала о том, что департамент транспорта мэрии сообщил о повышении тарифа на двух маршрутах до Академгородка до 100 рублей.