В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

В центре Новосибирска, на улице Свердлова, на продажу выставлено помещение площадью 106 кв.м. Как отмечает организатор торгов, РТС-тендер, речь идет о помещении фонда социальной защиты молодежи. По данным 2ГИС, эта организация в списке действующих в здании не указана. Инициатором торгов выступает департамент имущества мэрии Новосибирска.

— Приватизация объекта недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2026 год», — уточняется в документации.

Начальная цена лота составляет 4,3 млн рублей. Торги пройдут в начале июля. Аукционы, по объекту, объявленные на 14.08.2025, 09.10.2025, 27.04.2026, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Интересно, что в документации о торгах предусмотрен как шаг на повышение цены — 216 тысяч рублей, так и на понижение — 432 тысячи. Цена отсечения, по которой мэрия готова продать этот актив, на данный момент составляет 2,1 млн рублей с НДС. Объект расположен в подвале пятиэтажного дома рядом с правительством региона.

Стоит отметить, что помимо этого помещения, на торги выставлено еще пять лотов в разных районах города. Все проходят не первый раз и ранее не интересовали потенциальных покупателей.

Напомним, по данным департамента имущества мэрии, в 2025 году в городе были заключены договоры купли-продажи 79 объектов недвижимости общей площадью 14,9 тыс. кв. м стоимостью 790 млн рублей (НДС не облагается) с компаниями малого и среднего бизнеса, которые арендовали эти объекты.

На открытых торгах, в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2025 год, было продано 143 объекта недвижимого имущества площадью 12,4 тысяч кв. м за 749 млн рублей (с учетом НДС). В бюджет города от продажи поступило 625 млн. Кроме того, под отдельно стоящими зданиями продано 4 земельных участка общей площадью 1,9 тысяча кв. м на общую стоимость 9,3 млн рублей (НДС не облагается).

В планах приватизации на 2026 год стоит 161 объект общей площадью 41,38 тысяч кв метров.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия Новосибирска в седьмой раз выставила на продажу недостроенный ТЦ «Подсолнух».