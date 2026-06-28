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Власть Недвижимость

В Новосибирске на продажу выставили помещение фонда соцзащиты молодежи

Автор: Юлия Данилова

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Объект расположен рядом с правительством региона

В центре Новосибирска, на улице Свердлова, на продажу выставлено помещение площадью 106 кв.м. Как отмечает организатор торгов, РТС-тендер, речь идет о помещении фонда социальной защиты молодежи. По данным 2ГИС, эта организация в списке действующих в здании не указана. Инициатором торгов выступает департамент имущества мэрии Новосибирска.

— Приватизация объекта недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2025 № 73 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2026 год», — уточняется в документации.

Начальная цена лота составляет 4,3 млн рублей. Торги пройдут в начале июля. Аукционы, по объекту, объявленные на 14.08.2025, 09.10.2025, 27.04.2026, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Интересно, что в документации о торгах предусмотрен как шаг на повышение цены — 216 тысяч рублей, так и на понижение — 432 тысячи. Цена отсечения, по которой мэрия готова продать этот актив, на данный момент составляет 2,1 млн рублей с НДС. Объект расположен в подвале пятиэтажного дома рядом с правительством региона.

Стоит отметить, что помимо этого помещения, на торги выставлено еще пять лотов в разных районах города. Все проходят не первый раз и ранее не интересовали потенциальных покупателей.

Напомним, по данным департамента имущества мэрии, в 2025 году в городе были заключены договоры купли-продажи 79 объектов недвижимости общей площадью 14,9 тыс. кв. м стоимостью 790 млн рублей (НДС не облагается) с компаниями малого и среднего бизнеса, которые арендовали эти объекты.

На открытых торгах, в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2025 год, было продано 143 объекта недвижимого имущества площадью 12,4 тысяч кв. м за 749 млн рублей (с учетом НДС). В бюджет города от продажи поступило 625 млн. Кроме того, под отдельно стоящими зданиями продано 4 земельных участка общей площадью 1,9 тысяча кв. м на общую стоимость 9,3 млн рублей (НДС не облагается).

В планах приватизации на 2026 год стоит 161 объект общей площадью 41,38 тысяч кв метров.

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия Новосибирска в седьмой раз выставила на продажу недостроенный ТЦ «Подсолнух». 

Фото 2ГИС, автор: Froster1213.

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : торги приватизация недвижимость

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В Новосибирске сегодня станет больше почетных жителей города

Автор: Юлия Данилова

Кульминацией празднования Дня города на площади имени Ленина станет церемония присвоения звания «Почетный житель Новосибирска». Об этом сообщила мэрия города. Церемония начнется в 22.00 на главной сцене. В этом году организаторы Дня города отказались от салюта. Его решено было заменить вечерней концертной программой.

Напомним, на майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

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Запуск логистического центра Wildberry в Новосибирске ждут в августе

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске готовится к запуску крупный логистический центр Wildberry. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании инвестиционного совета региона. Как уточнили редакции в корпорации, запуск ожидается в августе. Ранее в компании говорили об июле.

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн. По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries  — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

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День города официально стартовал в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем рождения — 133-летием города.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

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Новосибирск обогнал Москву по средней этажности новостроек

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске наблюдается самый заметный рост средней этажности новостроек за пять лет (с 2021 по 2025, оценивались самые населенные города-миллионники России. — Ред.) — с 16 до 18 (в Москве 17). В отличие от двух столиц, минимальное число уровней в новых домах в городе тоже увеличилось — с 4 до 9. Наибольшая высотность в Новосибирске осталась той же (27 этажей), что на данный момент больше, чем в Санкт-Петербурге (25 этажей). Об этом говорится в исследовании Группы «Эталон».

— За указанный период в Новосибирске повысилась плотность застройки в центральных и околоцентральных районах. Основные причины этого — освоение ранее не использованных или еще не развитых локаций, включая реновацию ветхого и аварийного жилья, и появление масштабных проектов в рамках программы комплексного развития территорий, — отметил Никита Мурин, директор департамента аналитики и ценообразования Группы «Эталон».

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Какие дороги перекрыли в центре Новосибирска для движения транспорта

Автор: Юлия Данилова

На улицах, прилегающих к Красному проспекту, где будут организованы основные локации праздничных мероприятий, движение остановлено с 03.00 до 24.00:

Власти не исключают, что с 13.00 до 23.30, в случае принятия решения оперативным штабом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, возможно ограничение движения по следующим улицам (кроме пассажирского транспорта):

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