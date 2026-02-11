Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Исторически у каждой территории складывалась определенная цветовая палитра

У районов Новосибирска в ближайшем будущем могут появиться колористические паспорта. Это документы, которые фиксируют исторические цвета фасадов зданий, и их должны учитывать при проведении ремонтов, реставраций и даже строительства новых объектов. Архитекторы рассказали Infopro54 подробности проекта.

Идея разработки таких паспортов для каждого района Новосибирска существовала давно, но оформилась только в 2025 году. Все началось с того, что Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области обратился к архитекторам за помощью: ежегодно десятки домов проходят капитальный ремонт, но общих принципов выбора цвета для фасадов в городе нет. Выяснилось, что подрядчики при выборе ориентируются на самые разные факторы. Иногда это может быть просто пожелание старшего по дому.

Лаборатория городских исследований Новосибирского союза архитекторов взялась за систематизацию. За год специалисты разработали колористические рекомендации для 65 домов, опираясь на историческую колористику, цвет окружения и архитектурные детали, которые важно сохранить. Решения согласовывали с Фондом модернизации и с жителями — порой через довольно серьезные споры. На сессии, посвященной колористике города в рамках Строительной недели-2026, главный архитектор Новосибирска привел показательный пример — дома на Морском проспекте в Академгородке.

— Академгородок — это достопримечательное место. Прописано в документах, что фасады домов на Морском проспекте должны быть терракотовыми. Хотя на самом деле, возможно, это и не так, потому что в терракотовый цвет их перекрасили лет 30 назад. До этого они были нежного бежевого оттенка, то есть светлыми домами. Но люди уже привыкли, и когда принимали постановление о примечательном месте, там терракотовый цвет. Но ведь и он бывает разный. Мы делали выкрасы (проба цвета — прим. ред.) на каждом доме. Жители при этом нас шокируют — наездом, мол, что происходит вообще. Более того, там есть местный неравнодушный гражданин, который ходит и красит все дома в другие цвета, в желтый, например. Ему уже жители местные говорят: «Вы вандализмом занимаетесь». Но он приводил аргументы, говорил, что так и должно быть. И нам очень повезло, что среди жителей были художники, были дизайнеры, благодаря которым нам удалось всех убедить выкрасить дома в один цвет, — рассказал главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Архитекторы объясняют: цвет — это очень важно, он способен менять восприятие городской среды, а у районов Новосибирска есть свои устойчивые цветовые паттерны.

— Когда ты видишь, что здание историческое — оно не памятник архитектуры, но его привели в порядок, ты понимаешь, что мы не зря работали. И это всё идёт на пользу городу. Новосибирск — не серый город. А если мы считаем, что он такой, это скорее указывает на то, что его делают серым «серые короли», которые просто хотят покрасить всё в один цвет, — говорит кандидат архитектуры, руководитель лаборатории городских исследований НОСАР Дарья Кисельникова.

Сейчас архитекторы предлагают закрепить колористические паспорта районов на нормативном уровне. По их мнению, это позволит не только сохранить идентичность территорий, но и прекратить практику, когда цвет фасада зависит от случая, настроения подрядчика или личных предпочтений активного жителя с ведром краски.

— Это работа, которую мы пока только обсуждаем. Она де-факто началась в прошлом году, когда нас позвали помогать разрабатывать колористические решения при капитальных ремонтах фасадов. Мы просто самостоятельно начали систематизировать эту информацию. Сейчас мы предлагаем продолжить эту работу и как-то нормативно её закрепить — чтобы дома не красили во что вздумается, — рассказала Infopro54 Дарья Кисельникова.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирское отделение Союза архитекторов выбрало цветом года цвет здания кинотеатра «Победа». 

Фотографии и коллаж Infopro54

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : урбанистика ремонт фасадов Архитектура Новосибирска

522
0
0
Предыдущая статья
В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске
Следующая статья
«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.

Читать полностью

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви. Об этом она сообщила РИА Новости.

Буцкая считает, что важно не только изменить название, но и создать целый комплекс мероприятий. Это может включать новое название и символ, например, сердечки или плюшевые игрушки, которые станут знаком доброты. Этот день должен быть посвящён любви, признанию и нежности.

Читать полностью

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы. Теперь российские компании смогут привлекать сотрудников к дополнительной работе до 240 часов в год. Это в два раза больше прежнего лимита.

Инициативу, разработанную Минэкономразвития, внесло на рассмотрение парламента правительство России. Изменения затронут Трудовой кодекс РФ. Для применения нового лимита работодателям потребуется заключить коллективный или отраслевой договор с сотрудниками.

Читать полностью

Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

Автор: Юлия Данилова

После наступления теплого сезона на улицы Новосибирска массово выедут не только самокатчики, но и питбайкеры, среди которым много несовершеннолетних. Депутат горсовета Антон Бурмистров отметил, что молодежь гоняет на байках не только по дорогам, но и во дворах, что мешает горожанам отдыхать.

— Ведётся ли работа в этом направлении? Может быть есть какая-то статистика по привлечению к ответственности? Ведется ли работа с родителями несовершеннолетних? — поинтересовался он у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова.

Читать полностью

«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Автор: Юлия Данилова

Более предметные поручения по разработке эскизного проекта и архитектурного облика центральной части Новосибирска рекомендовал подготовить главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. С этой рекомендацией он обратился к мэру города Максиму Кудрявцеву после того, как градоначальник отчитался о проделанной за 2025 год работе на сессии горсовета.

— В первую очередь рекомендации по благоустройству, ремонту фасадов зданий и сооружений, относящихся к федеральным органам исполнительной власти. Мы неоднократно об этом говорим. Уже надо перейти в практическую плоскость, — отметил Буймов.

Читать полностью

Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске не хватает сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит составляет 46%, сообщил начальник городского управления МВД Алексей Захаров на сессии горсовета 11 февраля.

На вопрос депутата Ерлана Байжанова Алексей Захаров ответил, что в гарнизоне некомплект — 37%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Бизнес

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Общество

«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

Власть Общество

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Власть Общество

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Власть Общество

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Власть Общество

Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

Власть Город

«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Общество

Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

Общество

Мэр Новосибирска поручил продлить смены дорожников перед похолоданием

Город Общество

Архитекторы Новосибирска объявили цвет кинотеатра «Победа» цветом года

Бизнес

Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

Общество

Новосибирцы могут проверить долги на «Госуслугах»

Власть Город

В этом году в Новосибирске обещают запустить парк Каменка

Бизнес Власть

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Общество

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Бизнес Инновации

Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Общество

«Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности