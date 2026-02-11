«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

У районов Новосибирска в ближайшем будущем могут появиться колористические паспорта. Это документы, которые фиксируют исторические цвета фасадов зданий, и их должны учитывать при проведении ремонтов, реставраций и даже строительства новых объектов. Архитекторы рассказали Infopro54 подробности проекта.

Идея разработки таких паспортов для каждого района Новосибирска существовала давно, но оформилась только в 2025 году. Все началось с того, что Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области обратился к архитекторам за помощью: ежегодно десятки домов проходят капитальный ремонт, но общих принципов выбора цвета для фасадов в городе нет. Выяснилось, что подрядчики при выборе ориентируются на самые разные факторы. Иногда это может быть просто пожелание старшего по дому.

Лаборатория городских исследований Новосибирского союза архитекторов взялась за систематизацию. За год специалисты разработали колористические рекомендации для 65 домов, опираясь на историческую колористику, цвет окружения и архитектурные детали, которые важно сохранить. Решения согласовывали с Фондом модернизации и с жителями — порой через довольно серьезные споры. На сессии, посвященной колористике города в рамках Строительной недели-2026, главный архитектор Новосибирска привел показательный пример — дома на Морском проспекте в Академгородке.

— Академгородок — это достопримечательное место. Прописано в документах, что фасады домов на Морском проспекте должны быть терракотовыми. Хотя на самом деле, возможно, это и не так, потому что в терракотовый цвет их перекрасили лет 30 назад. До этого они были нежного бежевого оттенка, то есть светлыми домами. Но люди уже привыкли, и когда принимали постановление о примечательном месте, там терракотовый цвет. Но ведь и он бывает разный. Мы делали выкрасы (проба цвета — прим. ред.) на каждом доме. Жители при этом нас шокируют — наездом, мол, что происходит вообще. Более того, там есть местный неравнодушный гражданин, который ходит и красит все дома в другие цвета, в желтый, например. Ему уже жители местные говорят: «Вы вандализмом занимаетесь». Но он приводил аргументы, говорил, что так и должно быть. И нам очень повезло, что среди жителей были художники, были дизайнеры, благодаря которым нам удалось всех убедить выкрасить дома в один цвет, — рассказал главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Архитекторы объясняют: цвет — это очень важно, он способен менять восприятие городской среды, а у районов Новосибирска есть свои устойчивые цветовые паттерны.

— Когда ты видишь, что здание историческое — оно не памятник архитектуры, но его привели в порядок, ты понимаешь, что мы не зря работали. И это всё идёт на пользу городу. Новосибирск — не серый город. А если мы считаем, что он такой, это скорее указывает на то, что его делают серым «серые короли», которые просто хотят покрасить всё в один цвет, — говорит кандидат архитектуры, руководитель лаборатории городских исследований НОСАР Дарья Кисельникова.

Сейчас архитекторы предлагают закрепить колористические паспорта районов на нормативном уровне. По их мнению, это позволит не только сохранить идентичность территорий, но и прекратить практику, когда цвет фасада зависит от случая, настроения подрядчика или личных предпочтений активного жителя с ведром краски.

— Это работа, которую мы пока только обсуждаем. Она де-факто началась в прошлом году, когда нас позвали помогать разрабатывать колористические решения при капитальных ремонтах фасадов. Мы просто самостоятельно начали систематизировать эту информацию. Сейчас мы предлагаем продолжить эту работу и как-то нормативно её закрепить — чтобы дома не красили во что вздумается, — рассказала Infopro54 Дарья Кисельникова.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирское отделение Союза архитекторов выбрало цветом года цвет здания кинотеатра «Победа».