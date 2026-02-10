Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Мэрия Новосибирска представила проект постановления об индексации социальных выплат для почетных жителей города и других награжденных. Согласно документу, суммы ежемесячного вознаграждения планируется увеличить с начала 2026 года.

Предполагается, что почетные жители Новосибирска начнут получать 68,5 тысячи рублей ежемесячно (без учета налога на доходы). Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 64,5 тысячи рублей, в 2024 году — 58,7 тысяч рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

Кроме того, право на выплату в размере половины от этой суммы (34,2 тысячи рублей) сохраняется для вдов или вдовцов почетных жителей, при условии, что они не вступили в новый брак. Также индексируются единовременные выплаты обладателям Почетной грамоты города — до 72,4 тысячи рублей без учета НДФЛ. В 2025 году она составляла 68 215 рублей.

В документе отмечается, что повышение связано с ежегодной индексацией на величину потребительских цен (5,44%). Проект документа находится на стадии обсуждения, и в него могут быть внесены изменения перед окончательным утверждением.

В настоящее время звание почетного жителя Новосибирска носят 57 человек. В этом списке — люди, внесшие значительный вклад в развитие города и страны. Среди них космонавт-испытатель Анна Кикина, легендарный спортсмен и сенатор Александр Карелин, бывшие губернаторы Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также известные деятели культуры и науки: основатель Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольд Кац, основатель студии «Старая мельница» Леонид Сикорук, директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, ученый Николай Добрецов и художник-монументалист Александр Чернобровцев.

Ранее редакция сообщала, что рэпера Элджея предложили сделать почётным жителем Новосибирска.