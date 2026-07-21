Завод бытовой химии планирует нарастить объемы производства кондиционеров

Компания «Вайт групп» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», планируя внедрить элементы бережливого производства для оптимизации выпуска кондиционеров для белья.

Предприятие специализируется на производстве бытовой химии, косметики и жидкого мыла уже более восьми лет. Его годовой оборот составляет 48 000 тонн. Товары поставляются под собственными марками и для ведущих российских и новосибирских торговых сетей.

При поддержке специалистов Регионального центра компетенций Новосибирской области (РЦК) заводские сотрудники работают над улучшением производственного процесса изготовления кондиционеров для белья. В 2025 году объем их производства составил свыше 2,5 миллионов литров.

— Даже значительные инвестиции в обновление техники не дадут нужного эффекта без отлаженных производственных потоков, — отметил заместитель директора ООО «Вайт групп» Игорь Барский. — В качестве пилотного направления мы выбрали производство наших новых кондиционеров для белья, поскольку имеющиеся мощности позволяют практически удвоить их выпуск.

Команда компании изучит основы бережливого производства. Вместе с экспертами РЦК будет проведен анализ выбранного производственного участка, выявлены этапы с издержками и разработаны способы их ликвидации. Предполагается, что оптимизация пилотной линии завершится к ноябрю 2026 года.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.