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Промышленность

Завод бытовой химии планирует нарастить объемы производства кондиционеров

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В 2025 году объем их производства составил свыше 2,5 миллионов литров

Компания «Вайт групп» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», планируя внедрить элементы бережливого производства для оптимизации выпуска кондиционеров для белья.

Предприятие специализируется на производстве бытовой химии, косметики и жидкого мыла уже более восьми лет. Его годовой оборот составляет 48 000 тонн. Товары поставляются под собственными марками и для ведущих российских и новосибирских торговых сетей.

При поддержке специалистов Регионального центра компетенций Новосибирской области (РЦК) заводские сотрудники работают над улучшением производственного процесса изготовления кондиционеров для белья. В 2025 году объем их производства составил свыше 2,5 миллионов литров.

— Даже значительные инвестиции в обновление техники не дадут нужного эффекта без отлаженных производственных потоков, — отметил заместитель директора ООО «Вайт групп» Игорь Барский. — В качестве пилотного направления мы выбрали производство наших новых кондиционеров для белья, поскольку имеющиеся мощности позволяют практически удвоить их выпуск.

Команда компании изучит основы бережливого производства. Вместе с экспертами РЦК будет проведен анализ выбранного производственного участка, выявлены этапы с издержками и разработаны способы их ликвидации. Предполагается, что оптимизация пилотной линии завершится к ноябрю 2026 года.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

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Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : корпорация развития НСО власть

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Разработка фабрики по внедрению робототехники стала результатом совместной работы Региональных центров компетенций из Новосибирской, Пермской и Нижегородской областей совместно с предприятием «Промобот» из Перми.

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Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

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Алексей Гвоздев, директор по инвестициям «Россети Новосибирск», подчеркнул, что даже в условиях строгих регламентов, как при утверждении инвестпроектов, существует значительный потенциал для повышения эффективности. По его словам, целью было не только ускорить согласование, но и создать прозрачную, стандартизированную систему с достоверными данными. Теперь компания стремится распространить этот подход на все этапы управления инвестиционной деятельностью, так как каждая сэкономленная неделя приближает запуск новых мощностей, необходимых для экономики региона.

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Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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Нацпроект: 49 компаний Новосибирска увеличат производительность в 2026 году

В текущем году 49 предприятий Новосибирской области планируют освоить методы экономного производства. В рамках этого процесса им оказывается квалифицированная помощь от Федерального и Регионального центров компетенций, специализирующихся на повышении производительности труда.

До конца года ожидается увеличение числа участников федеральной программы «Производительность труда» до 19 компаний. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 организации, а еще 6 получают содействие в рамках региональных государственных мер поддержки.

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