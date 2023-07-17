В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека

Наталья Кулик, ее муж — предприниматель Алексей Кулик, и их 14-летняя дочь Ангелина ехали из Белгородской области в отпуск. В результате взрыва на Крымском мосту супруги погибли на месте. За жизнь ребенка сейчас борются врачи. У Ангелины диагностировали сочетанную травму тела, перелом носа и сотрясение головного мозга. В ближайшее время ее планируют транспортировать в Краснодар.

По данным телеграм-канала Baza, на мосту разрушена одна опора, другая повреждена.

В Минтрансе РФ уточнили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено лишь дорожное полотно, а не опоры.

Глава Крыма Аксёнов поспросил жителей и гостей «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Ранее редакция сообщала, что вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Московской области.